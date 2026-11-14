Arda’nın frikiği Belçika’nın galibiyetini gölgede bıraktı

A Milli Takımımız, Belçika'ya mağlup olurken Arda Güler
'in frikiği maça damga vurdu. İspanyol basını, Real Madrid
forması giyen oyuncuya övgüler yağdırırken bu golün Lionel Messi
'nin 2018-19 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde attığı ikonik golün bir benzeri olduğuna vurgu yapıldı. İşte dikkat çekenler: MARCA,
"Uzun zamandır göreceğin en iyi frikik golü: Arda Güler artık başka bir seviye" ifadelerini kullandı. Haberde, Lammens'in kurtarma şansının olmadığı, topun tam köşeye gittiği ve bunun Messi'nin, Liverpool golünü akıllara getirdiği yazıldı. Arda Güler bir dahi yorumu da yapılırken "Messi'nin Liverpool'a karşı attığı ikonik golün benzerini attı. Ancak Van Bommel'in Belçika'sı, Arda Güler'in şaheserini geçersiz kıldı"
denildi.
AS:
"Türkiye'nin yıldızının tarzı, inanılmaz vuruşu. Süper Güler tek başına yetmiyor.
Takımını ayakta tutmaya çalıştı ama takımın geri kalanı ona ayak uyduramadı."
SPORT:
"Arda Güler, Türkiye'yi tek başına sırtlayamaz. Olağanüstü performans sergileyen Arda bile tek başına yeterli olamıyor."
OKDIARIO:
"Şaheser, deha örneği. Arda, Real Madrid için çözümün kendisi olduğunu kanıtlıyor."
EUROSPORT İSPANYA:
"Messi'nin 2019'da Liverpool'a attığı frikikle aynı! İki vuruşta da topun izlediği yol bile aynı."
BELÇİKA / HLN:
"Lammens, Türk oyuncunun muhteşem vuruşuna karşı hiçbir şey yapamadı. Türk Milli Takımı'nın lideri Arda."
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Mete Efendioğlu - Editör