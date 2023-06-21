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Giriş Tarihi: 21.6.2023

Arda’nın yol haritası Kim Min-Jae!

Samet YÜKSEL
Arda’nın yol haritası Kim Min-Jae!

Dev kulüplerin takip ettiği 18’lik yıldız, sarı-lacivertlilerin Güney Koreli eski stoperi gibi önce Avrupa’da ara bir takıma gidip kendini göstermek istiyor. Ardından da hedef, üst düzey ekipler olacak

Milli Takım formasıyla Galler'e attığı muhteşem füzeyle maça damga vuran ve Ay-Yıldızlılar'ın tarihinde gol atan en genç oyuncu olan Arda Güler (18 yıl, 114 gün), kalitesini bir kez daha ortaya koydu. Kanarya, Arda'yı kalması için ikna çalışmalarını sürdürse de genç yıldızın planı başka... PSG, B.Dortmund, Barcelona gibi kulüplerle adı anılan ve 17.5 milyon Euro serbest kalma bedeli olan başarılı on numara, yol haritasını çizerken eski Fenerbahçeli Kim Min-jae'yi örnek alıyor. Sarı-lacivertlilerden serbest kalma maddesiyle 18 milyon Euro'ya 2022 yazında Napoli'ye giden Güney Koreli stoper, değerine değer kattı.



BAŞKAN KOÇ 1 SAAT İKNA ETMEYE ÇALIŞTI
26 yaşındaki oyuncu, kendisini gösterdi ve şimdi Bayern Münih'e 60 milyon Euro'ya transfer olması gündemde. Arda da öncelikle Avrupa'nın dev kulüplerini tercih etmeyi düşünmüyor. Oynayabileceği ara bir takımda yıldızını parlatmayı isteyen futbolcu, daha sonra üst düzey bir kulübe geçmeyi planlıyor. Bu aşamada ise kendisiyle ilgilenen Ajax ve Benfica 1 adım önde duruyor. Arda'nın ailesi de oğullarının, kariyerine Avrupa'da devam etmesinden yana. Başkan Ali Koç ise dün forma lansmanı öncesi 18'lik yıldız ile 1 saatlik görüşme yaptı ve neden kalması gerektiğini anlattı. Ardından da ikili, bugün saat 13.00'e randevulaştı.

GOLDEN BOY'A ADAY
Arda Güler, Avrupa'da yılın en iyi 21 yaş altı genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülüne aday gösterildi. İtalya'da yayın yapan Tuttosport tarafından 2003'ten bu yana verilen ödül için milli futbolcu, 78. sırada yer aldı. 100 kişilik listenin ilk sırasının sahibi Bayern Münih'ten 20 yaşındaki Jamal Musiala oldu.

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Arda’nın yol haritası Kim Min-Jae!
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