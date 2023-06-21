Arda’nın yol haritası Kim Min-Jae!

Milli Takım formasıyla Galler'e attığı muhteşem füzeyle maça damga vuran ve Ay-Yıldızlılar'ın tarihinde gol atan en genç oyuncu olan Arda Güler (18 yıl, 114 gün), kalitesini bir kez daha ortaya koydu. Kanarya, Arda'yı kalması için ikna çalışmalarını sürdürse de genç yıldızın planı başka... PSG, B.Dortmund, Barcelona gibi kulüplerle adı anılan ve 17.5 milyon Euro serbest kalma bedeli olan başarılı on numara, yol haritasını çizerken eski Fenerbahçeli Kim Min-jae'yi örnek alıyor. Sarı-lacivertlilerden serbest kalma maddesiyle 18 milyon Euro'ya 2022 yazında Napoli'ye giden Güney Koreli stoper, değerine değer kattı.26 yaşındaki oyuncu, kendisini gösterdi ve şimdi Bayern Münih'e 60 milyon Euro'ya transfer olması gündemde.Oynayabileceği ara bir takımda yıldızını parlatmayı isteyen futbolcu, daha sonra üst düzey bir kulübe geçmeyi planlıyor.Arda'nın ailesi de oğullarının, kariyerine Avrupa'da devam etmesinden yana. Başkan Ali Koç ise dün forma lansmanı öncesi 18'lik yıldız ile 1 saatlik görüşme yaptı ve neden kalması gerektiğini anlattı. Ardından da ikili, bugün saat 13.00'e randevulaştı.Arda Güler, Avrupa'da yılın en iyi 21 yaş altı genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülüne aday gösterildi.100 kişilik listenin ilk sırasının sahibi Bayern Münih'ten 20 yaşındakioldu.