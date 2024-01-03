Arsenal Ferdi’ye geliyor

İki senedir izledikleri başarılı sol bek için İstanbul’a çıkarma yapacak olan Ada kulübü, iyi bir teklifle kulübün kapısını çalacak. Ancak sarı-lacivertli yönetim, 24 yaşındaki yıldızını şampiyonluk yaşamadan gönderme niyetinde değil
Avrupa'nın önemli kulüplerinin uzun zamandır takip altında tuttukları Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu için Arsenal harekete geçiyor. Zinchenko'nun sakatlığı nedeniyle sol bek takviyesi yapmak isteyen İngiliz devinin, milli oyuncu için gelecek hafta İstanbul'a çıkarma yapacağı öğrenildi. İki senedir birçokmaçını tribünden canlı izledikleri 24 yaşındakioyuncunun hem sarı-lacivertli forma hemde Milli Takım'daki performansıyla mest olanArsenal yetkilileri, kulübün kapısını teklifle çalacak. Takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Ferdi'yi satmak konusunda çok istekli olmayan Fenerbahçe ise kadroyu bozmayı düşünmüyor.
İTALYA VE İSPANYA'DAN İSTEYEN KULÜPLER DE VAR
9 sezonluk şampiyonluk hasretini, kurduğu pahalı ve kaliteli kadro ile bitirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, önemli futbolcularının ocak ayında gitmesine izin vermeyecek. Bunlarınbaşında gelen Ferdi Kadıoğlu'nu da kesinliklebırakmak istemeyen yönetim, oyuncuile de özel olarak konuşacak. Ferdi cephesinden gelen bilgiler ise Fenerbahçe'yi yarı yolda bırakmak istemediği yönünde. Sadece İngiltere değil İtalya ve İspanya liglerinden de teklifler alan yetenekli futbolcu, bu sezonu sarı-lacivertli ekipte tamamlayıp ardından büyük bir Avrupa takımına imza atmayı hedefliyor.
30 MİLYON EURO!
Fenerbahçe'nin 2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından 1.4 milyon Euro'ya transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor. Ancak sarı-lacivertliler, 30 milyon Euro'nun altında bir teklifi kabul etmeyecek. SORU: Fenerbahçe, iyi bir teklifgelirse Ferdi Kadıoğlu'nu satmalı mı?
GÜRCAN BİLGİÇ
Ferdi bu sezon satılamaz Ferdi'yi de çıkış yapan diğer oyuncularımızı da tutamayız. Şimdi olmasa Avrupa Şampiyonası'ndan sonra teklifler alacaklar. Ferdi, Fenerbahçe'ninen önemli oyuncusu.Sadece bek değil aynızamanda oyun kurucu. Ali Koç, şampiyonluk senesinde bırakın Ferdi'yi satmayı 1-2 tane daha Ferdi bulup kadroya katmak için uğraşır. Umarımkendisine olan builgi sonrası kafası karışmaz. Aksine böyle bir teklif, onun performansını daha yukarı taşımasına neden olur. Fenerbahçe, Ferdi'yi sezon bitine kadar satma- ma-lı.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Yerini doldurmak çok zor Fenerbahçe bu sene çok önemli yabancı transferler yaptı. Geniş alternatifli bir kadro kurdu. Bana 'Yıldızyabancılar hariç takımdaen öne çıkan birinciisim kim?' diye sorsalar,düşünmeden Ferdiderim. Nedeni de tam bir profesyonel. İstikrarlı, fizik açıdan güçlü ve her maçta sürekli devamlılığı var. Defansif- ofansif iyi işer yapıyor. Tabii verilecek rakamı bilmiyoruz ama Ferdi devre arasında elden çıkarılırsa bana göre yeri kesinlikle dolmaz.