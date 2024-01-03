Arsenal Ferdi’ye geliyor

Avrupa'nın önemli kulüplerinin uzun zamandır takip altında tuttukları Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu için Arsenal harekete geçiyor. Zinchenko'nun sakatlığı nedeniyle sol bek takviyesi yapmak isteyen İngiliz devinin, milli oyuncu için gelecek hafta İstanbul'a çıkarma yapacağı öğrenildi.Takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Ferdi'yi satmak konusunda çok istekli olmayan Fenerbahçe ise kadroyu bozmayı düşünmüyor.9 sezonluk şampiyonluk hasretini, kurduğu pahalı ve kaliteli kadro ile bitirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, önemli futbolcularının ocak ayında gitmesine izin vermeyecek.Ferdi cephesinden gelen bilgiler ise Fenerbahçe'yi yarı yolda bırakmak istemediği yönünde. Sadece İngiltere değil İtalya ve İspanya liglerinden de teklifler alan yetenekli futbolcu, bu sezonu sarı-lacivertli ekipte tamamlayıp ardından büyük bir Avrupa takımına imza atmayı hedefliyor.Fenerbahçe'nin 2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından 1.4 milyon Euro'ya transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor. Ancak sarı-lacivertliler, 30 milyon Euro'nun altında bir teklifi kabul etmeyecek.Ferdi bu sezon satılamazde çıkış yapan diğer oyuncularımızı da tutamayız. Şimdi olmasa Avrupa Şampiyonası'ndan sonra teklifler alacaklar.Ali Koç, şampiyonluk senesinde bırakın Ferdi'yi satmayı 1-2 tane daha Ferdi bulup kadroya katmak için uğraşır.Aksine böyle bir teklif, onun performansını daha yukarı taşımasına neden olur. Fenerbahçe, Ferdi'yi sezon bitine kadar satma- ma-lı.Yerini doldurmak çok zorbu sene çok önemli yabancı transferler yaptı. Geniş alternatifli bir kadro kurdu.Nedeni de tam bir profesyonel. İstikrarlı, fizik açıdan güçlü ve her maçta sürekli devamlılığı var. Defansif- ofansif iyi işer yapıyor. Tabii verilecek rakamı bilmiyoruz ama Ferdi devre arasında elden çıkarılırsa bana göre yeri kesinlikle dolmaz.