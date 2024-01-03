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Giriş Tarihi: 3.1.2024

Arsenal Ferdi’ye geliyor

Samet YÜKSEL
Arsenal Ferdi’ye geliyor

İki senedir izledikleri başarılı sol bek için İstanbul’a çıkarma yapacak olan Ada kulübü, iyi bir teklifle kulübün kapısını çalacak. Ancak sarı-lacivertli yönetim, 24 yaşındaki yıldızını şampiyonluk yaşamadan gönderme niyetinde değil

Avrupa'nın önemli kulüplerinin uzun zamandır takip altında tuttukları Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu için Arsenal harekete geçiyor. Zinchenko'nun sakatlığı nedeniyle sol bek takviyesi yapmak isteyen İngiliz devinin, milli oyuncu için gelecek hafta İstanbul'a çıkarma yapacağı öğrenildi. İki senedir birçok maçını tribünden canlı izledikleri 24 yaşındaki oyuncunun hem sarı-lacivertli forma hem de Milli Takım'daki performansıyla mest olan Arsenal yetkilileri, kulübün kapısını teklifle çalacak. Takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Ferdi'yi satmak konusunda çok istekli olmayan Fenerbahçe ise kadroyu bozmayı düşünmüyor.

İTALYA VE İSPANYA'DAN İSTEYEN KULÜPLER DE VAR
9 sezonluk şampiyonluk hasretini, kurduğu pahalı ve kaliteli kadro ile bitirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, önemli futbolcularının ocak ayında gitmesine izin vermeyecek. Bunların başında gelen Ferdi Kadıoğlu'nu da kesinlikle bırakmak istemeyen yönetim, oyuncu ile de özel olarak konuşacak. Ferdi cephesinden gelen bilgiler ise Fenerbahçe'yi yarı yolda bırakmak istemediği yönünde. Sadece İngiltere değil İtalya ve İspanya liglerinden de teklifler alan yetenekli futbolcu, bu sezonu sarı-lacivertli ekipte tamamlayıp ardından büyük bir Avrupa takımına imza atmayı hedefliyor.

30 MİLYON EURO!
Fenerbahçe'nin 2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından 1.4 milyon Euro'ya transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor. Ancak sarı-lacivertliler, 30 milyon Euro'nun altında bir teklifi kabul etmeyecek.
SORU: Fenerbahçe, iyi bir teklif gelirse Ferdi Kadıoğlu'nu satmalı mı?

GÜRCAN BİLGİÇ
Ferdi bu sezon satılamaz
Ferdi'yi de çıkış yapan diğer oyuncularımızı da tutamayız. Şimdi olmasa Avrupa Şampiyonası'ndan sonra teklifler alacaklar. Ferdi, Fenerbahçe'nin en önemli oyuncusu. Sadece bek değil aynı zamanda oyun kurucu. Ali Koç, şampiyonluk senesinde bırakın Ferdi'yi satmayı 1-2 tane daha Ferdi bulup kadroya katmak için uğraşır. Umarım kendisine olan bu ilgi sonrası kafası karışmaz. Aksine böyle bir teklif, onun performansını daha yukarı taşımasına neden olur. Fenerbahçe, Ferdi'yi sezon bitine kadar satma- ma-lı.

ÖMER ÜRÜNDÜL
Yerini doldurmak çok zor
Fenerbahçe bu sene çok önemli yabancı transferler yaptı. Geniş alternatifli bir kadro kurdu. Bana 'Yıldız yabancılar hariç takımda en öne çıkan birinci isim kim?' diye sorsalar, düşünmeden Ferdi derim. Nedeni de tam bir profesyonel. İstikrarlı, fizik açıdan güçlü ve her maçta sürekli devamlılığı var. Defansif- ofansif iyi işer yapıyor. Tabii verilecek rakamı bilmiyoruz ama Ferdi devre arasında elden çıkarılırsa bana göre yeri kesinlikle dolmaz.

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