Arsenal fiyat artırıyor

Bu sezonki başarılı performansıyla Avrupa'nın dev ekiplerinin transfer listesine giren Fenerbahçe'nin istikrarlı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray'a karşı Süper Lig'deki son derbi maçına çıkmış oldu.Özellikle İngilizlerin, 24 yaşındaki yıldız konusunda ısrarcı olduğu bildirildi. Ada ekibinin 20 milyon Euro'dan yaptığı ilk teklif, yönetim tarafından düşük bulundu.Arsenal'in 20+5 (bonuslar) şeklinde toplamdabulacak yeni bir teklifle tekrar masaya gelmeyi planladığı ifade edildi.