Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Artık sert olacağız!
Giriş Tarihi: 20.10.2026

Artık sert olacağız!

“Aston Villa maçı kötüydü. Sonuç olarak F.Bahçe camiasının kabul edebileceği bir skor değil. 3 puanı alıp avantaj yakalayacağız.”

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Samet YÜKSEL
Artık sert olacağız!
  • ABONE OL
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yeni stratejilerin başlangıcı olacak bir maça çıkacaklarını söyledi. Slavia Prag'ı yenip kalan maçlar için avantaj istediklerinin altını çizen Kartal, şunları söyledi: "Fiziğe dayalı futbol oynuyorlar. Adam adama oynayan bir rakip. Nasıl oynarlarsa oynasınlar, elimizdeki en dinamik oyuncularla hareket edeceğiz. Rakibe karşı 3 farklı kurgumuz var ve bunları devreye sokarak yarınki (bugünkü) maça en iyi şekilde çıkmayı planlıyoruz. Evimizde oynayacağız, taraftarlarımıza çok güveniyoruz.. Maç maç bakıyoruz. Rotasyon olabilir. Bazı oyuncuların durumuna bakacağız. Oyuncunun kendi psikolojisi önemli. Yorgunluğu varsa, biz birbirimize saygılı insanlarız. B planımızda kim varsa, o oyuncuları hazırlıyoruz. Belki yarın (bugün) daha sert olabiliriz. Aston Villa maçı bizim için kötüydü. Skor olarak Fenerbahçe camiasının, benim, kimsenin kabul edebileceği bir skor değil. O maç eksiklerimiz vardı, bunları ortaya çıkardık ve 2 gün içinde reaksiyon verdik. Bir strateji maçı olacak. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yarın (bugün) 3 puan alabilirsek Şampiyonlar Ligi'nin kalanı için avantaj sağlayacağımızı düşünüyorum."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ASTON VİLLA #SLAVİA PRAG #FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Artık sert olacağız!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA