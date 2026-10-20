Artık sert olacağız!

Fenerbahçe
Teknik Direktörü İsmail Kartal
, yeni stratejilerin başlangıcı olacak bir maça çıkacaklarını söyledi. Slavia Prag
'ı yenip kalan maçlar için avantaj istediklerinin altını çizen Kartal, şunları söyledi: "Fiziğe dayalı futbol oynuyorlar. Adam adama oynayan bir rakip. Nasıl oynarlarsa oynasınlar, elimizdeki en dinamik oyuncularla hareket edeceğiz. Rakibe karşı 3 farklı kurgumuz var ve bunları devreye sokarak yarınki (bugünkü) maça en iyi şekilde çıkmayı planlıyoruz.
Evimizde oynayacağız, taraftarlarımıza çok güveniyoruz.. Maç maç bakıyoruz. Rotasyon olabilir. Bazı oyuncuların durumuna bakacağız. Oyuncunun kendi psikolojisi önemli. Yorgunluğu varsa, biz birbirimize saygılı insanlarız. B planımızda kim varsa, o oyuncuları hazırlıyoruz. Belki yarın (bugün) daha sert olabiliriz. Aston Villa maçı bizim için kötüydü. Skor olarak Fenerbahçe camiasının, benim, kimsenin kabul edebileceği bir skor değil. O maç eksiklerimiz vardı, bunları ortaya çıkardık ve 2 gün içinde reaksiyon verdik.
Bir strateji maçı olacak. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yarın (bugün) 3 puan alabilirsek Şampiyonlar Ligi'nin kalanı için avantaj sağlayacağımızı düşünüyorum."
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Mete Efendioğlu - Editör