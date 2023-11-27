‘Arzularını adalet sanıyorlar!’

Karagümrük atağında Mendes, sağ çaprazdan gelen Güven'i gördü. Bu oyuncunun şutunda top Samet Akaydın'a çarparak kornere gitti. Konuk ekip penaltı bekledi. VAR hakemi Hüseyin Göçek'ten de devam kararı gelince, Arda Kardeşler oyunu yeniden başlattı. Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel bu pozisyona şöyle isyan etti:aragümrük Başkanı Süleyman Hurma da müsabakanın ardından verilmeyen penaltı nedeniyle isyan etti. Kulübün resmi sitesinden bir açıklama metni yayımlayan Hurma, şu ifadeleri kullandı: