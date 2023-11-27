‘Arzularını adalet sanıyorlar!’

Samet’in dirseğine çarpan top sonrası penaltı verilmemesi, Karagümrük cephesinde büyük tepkiyle karşılandı
Karagümrük atağında Mendes, sağ çaprazdan gelen Güven'i gördü. Bu oyuncunun şutunda top Samet Akaydın'a çarparak kornere gitti. Konuk ekip penaltı bekledi. VAR hakemi Hüseyin Göçek'ten de devam kararı gelince, Arda Kardeşler oyunu yeniden başlattı. Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel bu pozisyona şöyle isyan etti: "Bize görebariz penaltıydı. Herkese VAR var. Bize yok.Kendi arzularını adalet sananlara ve onlara hizmetetmeyi gören, bilen ahlaksızlara Allah'tanbaşka kimsenin yapabileceği bir şey yoktur."
'AHLAKLA İLGİLERİ YOK' Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma da müsabakanın ardından verilmeyen penaltı nedeniyle isyan etti. Kulübün resmi sitesinden bir açıklama metni yayımlayan Hurma, şu ifadeleri kullandı: "Bendenaçıklama bekleyenlere sesleniyorum;ahlakla ilgisiolmayanlara benim sesimulaşsaydı, 35 senedir bir şeylerdüzelirdi. Bence açıklamayı,bu hakemi oraya çıkaranlaryapmalı."