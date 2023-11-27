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Giriş Tarihi: 27.11.2023

‘Arzularını adalet sanıyorlar!’

‘Arzularını adalet sanıyorlar!’

Samet’in dirseğine çarpan top sonrası penaltı verilmemesi, Karagümrük cephesinde büyük tepkiyle karşılandı

Karagümrük atağında Mendes, sağ çaprazdan gelen Güven'i gördü. Bu oyuncunun şutunda top Samet Akaydın'a çarparak kornere gitti. Konuk ekip penaltı bekledi. VAR hakemi Hüseyin Göçek'ten de devam kararı gelince, Arda Kardeşler oyunu yeniden başlattı. Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel bu pozisyona şöyle isyan etti: "Bize göre bariz penaltıydı. Herkese VAR var. Bize yok. Kendi arzularını adalet sananlara ve onlara hizmet etmeyi gören, bilen ahlaksızlara Allah'tan başka kimsenin yapabileceği bir şey yoktur."

'AHLAKLA İLGİLERİ YOK'
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma da müsabakanın ardından verilmeyen penaltı nedeniyle isyan etti. Kulübün resmi sitesinden bir açıklama metni yayımlayan Hurma, şu ifadeleri kullandı: "Benden açıklama bekleyenlere sesleniyorum; ahlakla ilgisi olmayanlara benim sesim ulaşsaydı, 35 senedir bir şeyler düzelirdi. Bence açıklamayı, bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı."

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‘Arzularını adalet sanıyorlar!’
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