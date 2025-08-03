Asensio yordu! Rota Stroeykens

Fenerbahçe'nin 10 numara takviyesinde ilk hedefi olan Marco Asensio'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Benfica'nın ilgisine rağmen "Ben F.Bahçe ile görüşüyorum. Sizinle masaya oturmam doğru olmaz" diyen İspanyol yıldızın bitmek bilmeyen istekleri, Fenerbahçe'yi çileden çıkardı. Paris Saint-Germain'in bu sezon kadrosunda düşünmediği Asensio'da maaş krizi aşılamıyor. Sarı-lacivertlilerden önce yıllık 10 milyon, ardından da 12 milyon Euro talep etmesi üzerine yönetimin, 29 yaşındaki oyuncunun tutarsız tavrına çok kızdığı ve bu defteri tamamen kapattığı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ SENEYE BİTİYOR

Bu gelişme üzerine Fenerbahçe, rotasını Belçika'ya kırdı. Anderlecht'in 20 yaşındaki genç yıldızı Mario Stroeykens'i listesine aldı. Fiyat araştırması yapan yönetim, 15 milyon Euro bonservis bedeliyle karşılaştı. İstenen rakamı fazla bulan Fenerbahçe, Anderlecht indirim yaparsa girişimde bulunacak. Belçika'nın gelecek vadeden önemli yeteneklerinden biri olarak görülen Stroeykens'in mevcut sözleşmesi 2026'da sona erecek.