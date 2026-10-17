Asensio’dan hayır yok

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F.Bahçe'de sakatlıktan kurtulamayan Marco Asensio'dan bir kötü haber daha geldi. Ligin 2. haftasındaki Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan İspanyol on numara, Süper Lig'de 4 maç kaçırırken Şampiyonlar Ligi'nde ise Roma müsabakasında forma giyememişti. Aston Villa maçında 11'de yer almaması sebebiyle kadroda olmayı reddettiği iddia edilen Asensio için "Diz bölgesinde reaksiyon tespit edildi. Maç süreleri kademeli olarak artacaktır" açıklaması yapılmıştı.30 yaşındaki yıldızın kadroya alınıp alınmayacağına bugün karar verilecek.