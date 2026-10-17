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Giriş Tarihi: 17.10.2026

Asensio’dan hayır yok

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Asensio’dan hayır yok
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F.Bahçe'de sakatlıktan kurtulamayan Marco Asensio'dan bir kötü haber daha geldi. Ligin 2. haftasındaki Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan İspanyol on numara, Süper Lig'de 4 maç kaçırırken Şampiyonlar Ligi'nde ise Roma müsabakasında forma giyememişti. Aston Villa maçında 11'de yer almaması sebebiyle kadroda olmayı reddettiği iddia edilen Asensio için "Diz bölgesinde reaksiyon tespit edildi. Maç süreleri kademeli olarak artacaktır" açıklaması yapılmıştı. Asensio'nun bugün ilk 11'de olması bekleniyordu ancak dünkü antrenmana katılmadı. 30 yaşındaki yıldızın kadroya alınıp alınmayacağına bugün karar verilecek.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Asensio’dan hayır yok
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