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Giriş Tarihi: 12.10.2026

Aston Villa evinde ilk galibiyet peşinde

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Aston Villa evinde ilk galibiyet peşinde
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Şampiyonlar Ligi'ne Roma beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe, çarşamba günü Aston Villa'ya konuk olacak. İngiliz ekibi, bu sezon evinde oynadığı maçlarda galip gelemedi. Ligde Arsenal'e ve Nottingham Forest'a yenildi. Brentford ile de berabere kaldı. Devler Ligi'ne deplasmanda 3-2'lik Club Brugge galibiyetiyle başlayan Ada ekibi, Fenerbahçe karşısında seyircisi önündeki kötü gidişatına son vermeyi umuyor.

SOL BEK KALMADI
EVİNDE galibiyete hasret kalan Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi moralleri bozan bir diğer konu takımda orijinal sol bek kalmaması oldu. Kasım ayının sonlarına doğru sahalara dönmesi beklenen Maatsen'in ardından Ruggeri de önceki gün Brentford'la 2-2 biten karşılaşmada sakatlandı. İtalyan oyuncunun tedavisine başlansa da yetişmesi zor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ASTON VİLLA #FENERBAHÇE
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Aston Villa evinde ilk galibiyet peşinde
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