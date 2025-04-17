Avantaj bizde!

Fenerbahçe'nin kaptanı Dusan Tadic, Süper Lig yarışını, kendisinin ve takımın performansını değerlendirdi. Geçen sezon bir röportajda kullandığı 'Biz kurban değiliz, savaşçıyız' sözlerinin bir taraftar tarafından dövme yaptırılmasını yorumlayan Sırp yıldız, "Bu cümleyi psikoterapist bir arkadaşımdan duymuştum. Bize 'Bizler kurban değiliz, savaşçılarız ve sonuna kadar da savaşacağız' yani insanları ya da başkalarını suçlamak yerine her zaman kendimize bakmamız ve mücadele etmemiz önemli. Yani şimdi olduğu gibi" dedi. Galatasaray'la farkın 11 puandan 3'e düşmesinin psikolojik bir avantaj olduğuna da vurgu yapan Tadic, "Kalan 7 maça odaklanmamız gerekiyor. Bu şampiyonluk gerçekten çok ama çok önemli. Tabii ki bu noktada taraftarlarımıza da ihtiyacımız var. Bizler her zaman onların destekleriyle çok daha güçlüyüz. Takım olarak hiç şüphe yok ki kalan 7 haftada Fenerbahçe için elimizden gelenin en iyisi ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.





F.BAHÇE SERİDE ÖNE GEÇTİ

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dün başladı. İlk maçta Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'i 77-70 mağlup ederek 1-0 öne geçti. Emma Meesseman kaydettiği 30, Nyara Sabally ise 16 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Sarı-lacivertliler, yeni başantrenörü Miguel Mendez ile çıktığı ilk müsabakayı kazanmış oldu. Üç galibiyet alan ekibinin şampiyonluğa ulaşacağı serinin ikinci maçı, yarın saat 19.00'da Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. Üçüncü karşılaşma ise 20 Nisan Pazar günü Mersin'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleşecek.