Avcı: Biz bu ligin en iyi takımıyız!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularını galibiyetten dolayı kutladığını belirtip şöyle konuştu: "Topa daha fazla sahip olmak adına Mendy'yi stoperde kullandık. Bunun da karşılığını aldık. Visca'nın son paslarıgol olsa 6-7 asist yapabilirdi.Büyük ve güçlübir aileyiz,çalışacağız.KenetlendiğindeTrabzonspor,bu ligin en iyitakımıdır. Bu karşılaşmada daha iyi bir organizasyon vardı. İstikrarlı olmayı hedefliyoruz. Oyuncularıma, plana sadık kaldıkları ve iyi bir performans gösterdikleri için teşekkür ediyorum."
TOP GETİRSİNLER YETER Trabzonspor'un başarılı ismi Edin Visca, bordo-mavili takımda çok mutlu olduğunu belirtti. Boşnak futbolcu,"Bu performansıma inşallah böyle devam edeceğim. 3. bölgede bana top getirdiklerinde daha etkili olabiliyorum. Mutluyuz, önümüzdeki hafta da kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
JOKER MENDY
Trabzonspor'un stoperlerinden Benkovic ve Fernandez 21 kişilik kadroya alınmadı. Baniya ve Hüseyin Türkmen ise yedek soyundu. Abdullah Avcı, bu mevkii için orta saha oyuncusu Mendy'yi tercih etti.