Avcı: Biz bu ligin en iyi takımıyız!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularını galibiyetten dolayı kutladığını belirtip şöyle konuştu: "Topa daha fazla sahip olmak adına Mendy'yi stoperde kullandık. Bunun da karşılığını aldık.Bu karşılaşmada daha iyi bir organizasyon vardı. İstikrarlı olmayı hedefliyoruz. Oyuncularıma, plana sadık kaldıkları ve iyi bir performans gösterdikleri için teşekkür ediyorum."başarılı ismi Edin Visca, bordo-mavili takımda çok mutlu olduğunu belirtti. Boşnak futbolcu,"Bu performansıma inşallah böyle devam edeceğim. 3. bölgede bana top getirdiklerinde daha etkili olabiliyorum. Mutluyuz, önümüzdeki hafta da kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.Trabzonspor'un stoperlerinden Benkovic ve Fernandez 21 kişilik kadroya alınmadı. Baniya ve Hüseyin Türkmen ise yedek soyundu. Abdullah Avcı, bu mevkii için orta saha oyuncusu Mendy'yi tercih etti.