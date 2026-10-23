A.Villa Oğuz’u izlemek için derbiye gelecek

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enerbahçe'de Oğuz Aydın, yükselen performansıyla Aston Villa yetkililerini harekete geçirdi. Samsunspor ve Çaykur Rizespor deplasmanlarında attığı gollerle ön plana çıkan milli yetenek için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından milli futbolcunun durumuyla ilgili bilgi almıştı.Oğuz, A Milli Takım'da da son dönemde düzenli olarak görev aldı. Ay-Yıldızlı formayı 12 maçta giyen 26 yaşındaki futbolcu, hem kulübünde hem de milli takımda istikrarlı bir grafik yakalamayı hedefliyor.