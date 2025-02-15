Avrupa’da çok çok güçlüler

Avrupa Ligi play-off ilk maçında Anderlecht'i sahasında 3 golle yenip son 16 turu kapısını sonuna kadar açan Fenerbahçe'yi bu sezon 3 oyuncusu sırtında taşıyor. Geçen seneki skorer üretkenliğini devam ettiren sarı-lacivertliler, tüm kulvarlarda 37 maçta ağları tam 85 kez bulurken Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri ve Dusan Tadic skorer kimlikleriyle ön plana çıktı. Fileleri 50 kez sarsan Kanarya'nın silahşörleri, tüm müsabakalar dahil Avrupa'nın en çok gol atan üçlüsü olarak 5 numarada yer aldı. Sezona durgun başlasa da sonradan açılan Faslı yıldız En-Nesyri, ağları 21 defa havalandırarak başı çekti. 38 yaşındaki Dzeko, 19 golle gençlik yıllarından resital sunarken 36'lık Tadic de arkadaşlarını 10 golle takip etti.

SON ŞAMPİYONLARI GEÇMEYİ BAŞARDILAR

Listenin zirvesinde Barcelona'dan Lewandowski-Raphinha- Yamal (66) triosu bulunuyor. 55'er golle Liverpool'dan Salah-Gakpo- Diaz ile Bayern Münih'ten Kane-Musiala-Olise onları izledi. Real Madrid'den Mbappe-Vinicius- Rodrygo (51) 4 numarada yer aldı. Fenerbahçe'nin üç yıldızı; liglerinde son şampiyon olan PSG'li Dembele- Barcola-Ramos (46), Leverkusen'den Schick-Wirtz- Boniface (43) Manchester City'den Haaland-Foden- Doku (43) gibi hücum hatlarını geride bıraktı.