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Giriş Tarihi: 15.12.2023

Avrupalı kanarya

Avrupalı kanarya

36’da Ferdi ile başlayan gol yağmurunda Tadic’in penaltısı kaleci Takac’ın topu kendi ağlarına çelmesi ile fark ikiye çıktı. 59 ve 61’de Dzeko’nun golleri zaferi perçinledi

UMUT NAYIR'E KOŞTU
Ferdi Kadıoğlu, golü sonrasında soluğu kulübede aldı ve takım arkadaşı Umut Nayir'e sarıldı. Önceki gün anne karnındaki 16 haftalık bebeğini kaybeden Umut-Enfal Nayir'e destek olan Ferdi'ye takım arkadaşları da katıldı.

LİDERLİK AVERAJLA GELDİ
F.Bahçe farka giderken kulağı da Ludogorets-Nordsjaelland maçındaydı. Bulgar ekibi sahasında Piotrowski'nin golü ile 1-0 kazandı... Kanarya farklı galibiyeti ile averajda öne geçerek liderlik koltuğunu aldı, Ludogorets ise ikinci sırada kaldı.

DZEKO FARKI
İki gol atan ve bir de takımına penaltı kazandıran Edin Dzeko maça da damgasını vurdu. Boşnak futbolcu Avrupa kupalarında bir Türk takımı ile iki gol atan en yaşlı (37 yaş 271 gün) oyuncu oldu.

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Avrupalı kanarya
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