Avusturya’da sevgi seli

Fenerbahçe, ikinci etap kamp çalışmaları için dün Avusturya'nın Graz şehrine geldi. Sarı-lacivertli kafileyi havalimanında taraftarlar coşkuyla karşıladı. Tezahüratlarla terminalden çıkış yapan kafilede futbolcular ve teknik direktör Jose Mourinho, futbolseverlerin fotoğraf çekilme isteğini geri çevirmezken formaları imzaladı.
Kafile daha sonra kendilerini bekleyen otobüse binerek kamp yapacakları otele doğru hareket etti. 13 Temmuz'a kadar Bad Waltersdorf bölgesinde çalışacak olan Kanarya, 6 Temmuz'da Admira Wacker, 10 Temmuz'da Hajduk Split ve 13 Temmuz'da Strasbourg ile hazırlık maçı oynayacak.