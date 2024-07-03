Avusturya’da sevgi seli

Fenerbahçe, ikinci etap kamp çalışmaları için dün Avusturya'nın Graz şehrine geldi. Sarı-lacivertli kafileyi havalimanında taraftarlar coşkuyla karşıladı.Kafile daha sonra kendilerini bekleyen otobüse binerek kamp yapacakları otele doğru hareket etti. 13 Temmuz'a kadar Bad Waltersdorf bölgesinde çalışacak olan