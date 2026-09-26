Aziz Yıldırım, hayalindeki F.Bahçe için kolları sıvadı: Dev projeler!

Fenerbahçe'de yarın gerçekleştirilecek olağan genel kurul öncesi gözler, Başkan Aziz Yıldırım'a çevrildi. Yıldırım'ın, stat kapasitesinden Fenerbahçe Üniversitesi'ne, COVE1907 projesinden Maltepe arazilerine kadar sarı-lacivertli kulübün geleceğine yönelik çok sayıda önemli projeyi açıklaması bekleniyor. F.Bahçe Başkanı'nın üyelerle paylaşacağı projelerin başlıkları şöyle:

STAT KAPASİTESİ ARTIRILACAK: Chobani Stadyumu'nun kapasitesinin artırılması konusu gündeme gelecek. Yıldırım'ın çok önemsediği bu projenin ayrıntıları üyelere duyurulacak.

KOLEJ YENİDEN AÇILACAK: Eski Başkan Ali Koç döneminde kapatılan Fenerbahçe Koleji'nin yeniden faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

COVE1907 PROJESİ: Muğla'da hayata geçirilmesi planlanan yaşam ve gayrimenkul projesinden yaklaşık 150 milyon Euro gelir elde edilmesi hedefleniyor.

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ: Aziz Yıldırım döneminde kurulması için çalışmalar yürütülen Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeniden kulübe kazandırılması için görüşmeler yapılıyor.

MALTEPE ARAZİLERİ: F.Bahçe'nin Maltepe'deki arazileriyle ilgili yeni girişimlerde bulunulacak.

CAN BARTU TESİSLERİ: Tesislerdeki hazineye ait olan 15 dönümlük arazinin satın alınması gündemde.

KENAN EVREN LİSESİ: Lisedeki tarihi binanın Fenerbahçe Müzesi olarak değerlendirilmesi planlanıyor. Bu yönde çalışmalar başlatıldı.

120. YIL PİYANGOSU: Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nün izniyle kulübün 120. yılına özel piyango düzenlenmesi hedefleniyor.

FENERBAHÇE GYO: F.Bahçe Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bünyesindeki yatırımların halka arz edilmesi için çalışmalar hızlandı.



KAPASİTESİ 64 BİNE ÇIKACAK

F.Bahçe yönetimi, Chobani Stadyumu'nun 50 bin olan kapasitesini 64 bin kişiye çıkaracak. 50 milyon Euro bütçeyle hayata geçirilmesi planlanan projede, çatı 6 metre yukarı taşınacak, kale arkası tribünleri büyütülecek. Maraton ve Fenerium tribünlerine 9-10 sıra yeni koltuk eklenecek. Ayrıca kale arkası tribünlerine 52 adet yeni locanın inşa edilmesi hedefleniyor. Stadın dış görünümü tamamen modernize edilirken, içerideki ses akustiğinin de güçlendirilmesi planlanıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör