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Giriş Tarihi: 17.10.2026

Aziz Yıldırım’a loca davasında 4. kez ret kararı

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Aziz Yıldırım’a loca davasında 4. kez ret kararı
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F.Bahçe'de aylardır süren loca krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım'ın, kendi şirketine devredilmesi için 4. kez mahkemeye başvurduğu Acun Ilıcalı'nın 217 numaralı locası için karar verildi. İstanbul Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi, Yıldırım'ın talebini dördüncü kez reddetti. Böylece Chobani Stadyumu'ndaki loca nedeniyle süren hukuki süreçte Ilıcalı lehine yeni bir karar çıktı. Mahkeme, kararında ayrıca tedbir hükmüne rağmen locanın tahrip edilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmasına da hükmetti. Loca, daha önceki tedbir kararı kapsamında 2026-2027 sezonu sonuna kadar üçüncü kişilere devredilemeyecek veya kullandırılamayacak şekilde koruma altına alınmıştı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Aziz Yıldırım’a loca davasında 4. kez ret kararı
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