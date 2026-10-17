Aziz Yıldırım’a loca davasında 4. kez ret kararı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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aylardır süren loca krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım'ın, kendi şirketine devredilmesi için 4. kez mahkemeye başvurduğu Acun Ilıcalı'nın 217 numaralı locası için karar verildi. İstanbul Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi, Yıldırım'ın talebini dördüncü kez reddetti.Mahkeme, kararında ayrıca tedbir hükmüne rağmen locanın tahrip edilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmasına da hükmetti. Loca, daha önceki tedbir kararı kapsamında 2026-2027 sezonu sonuna kadar üçüncü kişilere devredilemeyecek veya kullandırılamayacak şekilde koruma altına alınmıştı.