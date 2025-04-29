Aziz Yıldırım’ın kurmaylarından Nihat Özbağı, Ali Koç’u eleştirdi: Kendileri yapmış gibi anlattılar!

Aziz Yıldırım yönetiminin etkili isimlerinden olan F.Bahçe'nin eski asbaşkanı Nihat Özbağı, stat projesi ve Yüksek Divan Kurulu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve ekibinin yeni stat projesini değerlendiren Özbağı, "Stadın yenilenmesi projesi Aziz Yıldırım ile bana ait. Gerçekten çok üzgünüm. Stadı kendileri yapmış gibi tanıttılar" dedi. Statla ilgili projenin, son seçimin ardından Ali Koç'un ricası üzerine Aziz Yıldırım tarafından yeni yönetime verildiğini belirten Özbağı, "Aziz Bey beni aradı, projeyi mevcut yönetime verdiğini söyledi. Benden de gerekli durumlarda yardımcı olmamı rica etti. Ben de kabul ettim. Çünkü onun için Fenerbahçe denince akan sular durulur" ifadelerini kullandı ve ekledi:

'F.BAHÇE KİMSEYE MUHTAÇ DEĞİLDİR'

"Aziz Yıldırım'ın emanet ettiği bu projeyi kendileri yapmış gibi Yüksek Divan Kurulu'na getirdiler. Bu projenin Aziz Yıldırım ve Nihat Özbağı'nın projesi olduğunu söylemek bu kadar zor mu? Bu kadar vefasızlık olur mu? Fenerbahçe kimseye muhtaç değil. Bu durum Aziz Yıldırım'ı da çok üzdü. Ben de çok üzüldüm."

