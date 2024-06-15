Bana hızlı adam lazım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürürken yaptığı analizler doğrultusunda takviyeler istedi. Sarı-lacivertliler, en az 1 stoper, 1 ön libero ve 2 kanat oyuncusu transfer etmeyi planlarken Portekizli hocanın, takımı genel anlamda yavaş bulduğunu raporladığı öğrenildi.Sözleşmesi sona eren solda forma giyen Joshua King takımdan ayrılırken, Ryan Kent'e de kendisine kulüp bulması söylendi.Fred'in yanına sert bir orta saha isteyendeneyimli teknik adam, geçen sezon kiralananve bu dönem bonservisi zorunlualınacak Rade Krunic'in tarzını yumuşakve ağır buluyor.Portekizli teknik direktör,yerli kontenjanındaki İsmail Yüksek'ide takımda tutarak rekabeti artırmayıhedefliyor. Yönetim, hocanın talepleridoğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.Avusturya kampında yapacağı hazırlık maçlarının programı duyuruldu.Yurt dışı çalışmaları için 2 Temmuz Salı günü Avusturya'ya gidecek F.Bahçe, 13 Temmuz'a kadar burada olacak. 3 hazırlık maçı oynayacak Kanarya; 6 Temmuz'da Admira Wacker, 10 Temmuz'da Hajduk Split ve 13 Temmuz'da Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.