Başarı ellerinde

Süper Lig'de son iki maçta rakiplerine 11 gol atan Fenerbahçe'de, Ederson da kalesinde devleşti. Geçen sezonun bitiminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sambacı, başkan Aziz Yıldırım'ın çabasıyla takımda kaldı. Başkanın, "Herkes gitsin diyor ama bence kalmalı. Onu kazanmamız lazım" diyerek destekte bulunduğu 33 yaşındaki Ederson, gösterdiği performansla hem hocası İsmail Kartal'a hem de camiaya güven verdi. Gaziantep FK (0-0), Eyüpspor (8-0) ve Rizespor (3-0) karşısında alınan 7 puanda başrol oynadı. Söz konusu 3 maçta kalesine gelen 15 şutun tamamına gol izni vermedi. Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi dahil 9 maçta boy gösteren Fenerbahçe file bekçisi, 4 karşılaşmada da kalesini gole kapattı. İsabet eden 37 şutun 31'inde başarılı olan Ederson, maç başına 3.4 kurtarış karnesi yakalarken yüzde 84'lük oranla kariyerinin zirvesine ulaştı.



ALTERNATİFLI HÜCUM

EDERSON'UN başarılı performansıyla son 3 lig maçında kalesini gole kapatan Fenerbahçe'de 8 farklı oyuncu da ağları sarstı. Vedat Muriqi 6 golle zirvede yer alırken onu Greenwood (4) takip etti. İrfan Can Kahveci, Marco Asensio ve Oğuz Aydın 2'şer, Matteo Guendouzi, Milan Skriniar ve takımdan ayrılan Talisca 1'er golle tribünleri coşturdu. Bu performans sarı-lacivertli kulübün Süper Lig'in en golcü (19) takımı olmasında rol oynadı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör