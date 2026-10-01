Başarıya mecburuz

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal
, basınla buluştu ve önemli mesajlar verdi. Milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirten 65 yaşındaki hoca, takımın havasından memnun olduğunu söyleyip şöyle konuştu: "Şampiyonluk yolunda futbolcularım takım olarak inançlı. İçeride atmosfer güzel, takımın enerjisi oldukça iyi.
İnşallah sezon sonunda şampiyon olacağız. Tıpkı başkanımız gibi ben de bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorum. Futbolda dün yoktur. Oyuncularıma kötü performans gösterilen maçlardan sonra kulaklarını tıkayarak oyunlarına konsantre olmalarını söylüyorum.
Sorumluluğu önce ben üzerime alıyorum. Burası Fenerbahçe
, burada herkesin başarılı olma mecburiyeti var. Her maç bu takım iyi mücadele etmek, iyi futbol oynamak zorunda. Şu ana kadar duran toplardan 6 gol attık. Hepsi çalışmanın sonucu
. Bu sezon zirve mücadelesindeki takımlar geçmiş yıllara oranla daha fazla puan kaybedecek. Avrupa'daki maçlarımız ise daha stratejik."
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Mete Efendioğlu - Editör