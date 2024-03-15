Başkan Ali Koç çok sinirlendi!

Fenerbahçe, sahasındaki rövanşta Belçika ekibi Union Saint- Gilloise'ya kaybetmesine rağmen çeyrek finale kalarak yüzümüzü güldürürken, 87. dakikada geceye damga vuran bir olay yaşandı.
Başkan Ali Koç'un, rakibiyle tartışan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sarı kart görmesine çok sinirlendiği öğrenildi.
1- Pozisyonu ekrandan izleyen Koç,
2- Sportif direktör Mario Branco'nun yanında soluğu aldı.
3- Koç'un
oldukça öfkelendiği SABAH Spor
'un objektiflerine yansıdı. 4-Ali Koç'un, hararetli bir şekilde Portekizli futbol adama bir şeyler anlattığı görüldü...
CEFERİN'DEN DESTEK
Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise karşılaşmasının özel konukları vardı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin,
mücadeleyi Başkan Ali Koç ile birlikte protokolden seyretti. A Milli Takım'ın hocası Montella da tribündeki yerini aldı
ŞAMPİYONLUĞA GELİYORUM
F.BAHÇE'DE başkan adaylığı için ismi geçen Sadettin Saran, İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclisinden istifa etti. "Başkan adaylığı ile ilgili çalışmalar nedeniyle üzülerek ayrılmak durumundayım" sözleriyle üyelere veda eden Saran, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz"
dedi.