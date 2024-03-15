Başkan Ali Koç çok sinirlendi!

Fenerbahçe, sahasındaki rövanşta Belçika ekibi Union Saint- Gilloise'ya kaybetmesine rağmen çeyrek finale kalarak yüzümüzü güldürürken,Başkan Ali Koç'un, rakibiyle tartışan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sarı kart görmesine çok sinirlendiği öğrenildi.oldukça öfkelendiği'un objektiflerine yansıdı. 4-Ali Koç'un, hararetli bir şekilde Portekizli futbol adama bir şeyler anlattığı görüldü...Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise karşılaşmasının özel konukları vardı.mücadeleyiF.BAHÇE'DE başkan adaylığı için ismi geçen Sadettin Saran, İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclisinden istifa etti. "Başkan adaylığı ile ilgili çalışmalar nedeniyle üzülerek ayrılmak durumundayım" sözleriyle üyelere veda eden Saran, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz.dedi.