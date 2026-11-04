Başkan direkt aradı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın vedasının ardından Sergio Conceiçao ile görüşmeler ileri boyuta gelmişti. Portekizli teknik adam, anlaşma sağlanmasının ardından menajeri Jorge Mendes'in de yönlendirmesiyle fırsatçılık yaptı ve 7 milyon Euro'luk ücreti 8 milyon Euro'ya yükseltti. Bu sebeple sarı-lacivertli yönetim masadan kalktı. Ardından rota Emre Belözoğlu'na döndü. Fenerbahçe'de daha önce futbolculuk, sportif direktörlük ve geçici teknik direktörlük yapan 46 yaşındaki hocayı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım arayarak ikna etti.

F.BAHÇE AÇIKLADI

Yıldırım'ın, "F.Bahçe'nin sana ihtiyacı var. Bu takımı ayağı kaldıracağına inanıyorum" sözlerini sarf ettiği öğrenildi. Ardından sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli teknik adamın çalıştırdığı Kasımpaşa ile temas kurdu. Lacivert-beyazlı kulüp de anlayışla karşıladı ve Belözoğlu için onay çıktı. Kasımpaşa'ya bir tazminat ödenmeyecek. 1.5 yıllık imzayı dün akşam atan Belözoğlu için F.Bahçe, "Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçemizin teknik direktörü olarak Çubuklu'nun başarısı için görev başında. Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu" açıklamasını yaptı.





PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Emre Belözoğlu, Kasımpaşa'nın Beşiktaş ile oynadığı maçın ardından yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'ya verildi. Hakem Reşat Onur Coşkunses hakkında "Maçın hakemi sınıfta kaldı" diyen tecrübeli hoca, disiplin talimatının 38/A maddesi uyarınca tedbirsiz olarak sevk edildi. Maddenin içeriğinde 1 ila 3 maç arası men cezası yazıyor.



KİMDİR?

Futbolculuğu döneminde Galatasaray, İnter, Newcastle United, Atletico Madrid, Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Emre Belözoğlu, 18 kupa kazandı. G.Saray ile UEFA Kupası, G.Saray ve Atletico Madrid ile UEFA Süper Kupası kaldırdı. Atletico Madrid ile İspanya, İnter ile İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı. G.Saray'la 4, F.Bahçe ile 2 kez lig şampiyonu oldu. 2020 yılında futbolu bıraktığı Fenerbahçe'ye sportif direktör oldu. 2021'de geçici teknik direktör olarak sahaya inip 10 maça çıktı. Ardından Başakşehir, Ankaragücü, Antalya ve Kasımpaşa'da çalıştı. 17 puanlı Kasımpaşa, ligde 16 puanlı F.Bahçe'nin üstünde 5. sırada.



GÖRÜŞ

BÜLENT TİMURLENK

Mantıklı bir tercih

Emre Belözoğlu'nun, Fenerbahçe'nin başında çok kısa süren teknik adamlığında şampiyonluk sadece bir maç uzağındaydı. O sezon tarih başka türlü yazılsa belki de Fenerbahçe'nin uzun yıllarca süren şampiyonluk hasreti değil kulübün gidişatı da değişirdi. Önceki gün ocağın üzerinde kaynayan Sergio Conceiçao isminin yanında Emre Belözoğlu tercihi çok daha mantıklı duruyor. Evet Emre Belözoğlu, Ankaragücü'nde sıkıntılı günler yaşadı ve elle tutulur bir başarısı yok. Ama kulüp futbol kariyerinin ihtişamı gerek o yıllardan bu yana kurduğu network, kendini yetiştirmiş olması, yabancı diller bilmesi, kameralar karşısında iletişim gücünün yüksek olmasının hepsi İsmail Kartal'da olmayan şeylerdi. Bunun üstüne bir de Fenerbahçeli kimliğini eklediğinizde ikinci bir şansı hak eder hale gelirsiniz. Kasımpaşa'daki stressiz, sakin günlerin ardından bol gürültülü, fırtınalı, liderin 9 puan gerisinde bir takım teslim almak kolay iş değil. Belözoğlu'na başarılar diliyorum.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör