Başkan: Yabancı, Yönetim: Yerli

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör konusunda acele etmek istemiyor, milli araya kadar oynanacak 3 maça Dirk Kuyt ile çıkmayı planlıyordu. Ancak Göztepe karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası tüm dengeler değişti. Başkan Aziz Yıldırım'ın yerli bir teknik adam istemediğini net bir şekilde dile getirmesinin ardından dün toplanan sarı-lacivertli yönetim, yabancı isimler üzerinde durum değerlendirmesi yaptı. Listenin ilk sırasına Sergio Conceiçao yerleşti. Portekizli çalıştırıcı, geçen sezon Sadettin Saran'ın da gündemine gelmiş hatta kendisiyle anlaşma sağlanmıştı. Ancak sezonun ilerlemiş olması nedeniyle Saran, tercihini Domenico Tedesco ile devam etmekten yana kullanmıştı. Fenerbahçe'nin teknik direktör gündeminde yalnızca Conceiçao bulunmuyor. Ernesto Valverde ve Jose Luis Mendilibar da temas kurulan isimler arasında yer alıyor. Bu üç isim de şu an boşta. Conceiçao en son Al-İttihad'ı çalıştırmış, Haziran 2026'da ayrılmıştı. Valverde, İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'ya geçtiğimiz sezon sonu veda etmişti. Mendilibar'ın görevine ise Yunan ekibi Olympiakos, 10 Eylül 2026'da son vermişti. Başkan Aziz Yıldırım'ın yabancı ısrarı üzerine adaylar ile ilgili çalışılıyor. Ancak yönetimde yerli hoca isteyenlerin de sayısı bir hayli fazla. Çoğu isim 'Hoca Türk olsun' düşüncesinde. 5 kişilik Futbol A.Ş yönetimindeki 3 üye yabancı, 2 üye ise Türk teknik adam istiyor.





FENERBAHÇE'DE İSTİFA İDDİASI

Göztepe maçı sonrası tribünlerin istifaya davet ettiği başkan Aziz Yıldırım'ın bu duruma çok üzüldüğü ve istifa kararı aldığı iddia edildi. Fakat Yıldırım'ın ekibi, ''Başkan, sonuna kadar yanındayız'' diyerek buna izin vermedi. Dün yapılan yönetim kurulu toplantısında seçim gündeme gelmezken efsane başkan Yıldırım'a tam destek çıktı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör