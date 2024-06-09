Başkanların tarihi düellosu

Fenerbahçe'de bugün yapılacak tarihi kongre öncesi iki aday Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya geldi. Habertürk TV'de kozlarını paylaşan ikili arasında çarpıcı diyaloglar yaşandı. İşte o konuşmalar:Fenerbahçe'nin ta kendisi olarak kendini gören bir kişinin, Fenerbahçe duruşuna ne verirsiniz?10 üstünden 10.: Sayın Başkan, Şekip Bey'in seçildiği YDK dışında gelmedi. Ağır da ifadeleriniz olmuştu.6 senedir iyi olan bir şey yok ki, niye geleyim.Siz sadece futbolu söylüyorsunuz.Amatörleri söylemeyelim. Ben ayağa kaldırdım. Amatörlerle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Bir tek futbol sıkıntılı.Size göre kulüp sizsiniz. Her şeyi siz yaptınız.Alicim sen Hallacı Mansur'u oku, ne dediğimi anlarsınız.Siz, Ankara'da benim için 'Amerikan projesi' diye belge dağıttınız.Nerede?Getir belgeyi madem öyle.Ligden çekileceğiz dedin.Benim ağzımdan hiçbir zaman, 'Ligden çekileceğiz' çıkmadı. Ben yapamayacağım işi söylemem.Mourinho'ya açıktan para vermişler diyorsunuz.Mourinho geldiği için mutlu musun?Şimdilik mutluyum, sonu da iyi olur inşallah.Gelmesinde %1 payım varsa bana teşekkür et. Pazarlık yaptım, 18 istedi. 14 verdik. 3 yardımcısıyla 15'e anlaştık. Siz aşağısına anlaşabilirsiniz.Adam aptal mı diyorsunuz.Şampiyon olsan niye gelmiyorsun desen haklısın.Başarın yok gelsem sıkıntı olacak.Dışarıdan niye sallıyorsunuz?Bunlar gerçekler...Samimiyetinizi sorgulama sebebim yaşanmışlıklar. Ben istemez miyim Aziz Yıldırım dertleşmeye gelsin. Nihat Özdemir 2011'den beri şike yapılmıyor dedi. Niye dedi?Hata yapmıştır. Benim dostluğum varsa satmam.Söz konusu Fenerbahçe'yse dostumu tanımam.Siz İsmail Kartal'ın altını doldurup devam edecekmişsiniz, öyle demişsiniz.İrfan Can'da ne oldu?Sizin önünüze kağıt koydular, Galatasaray 4.5 verdi, siz 11'e imza attınız. KAP'a 7 milyon Euro diye açıkladınız.Siz Fenerbahçe'ye sahtekârlık yaptı mı diyorsunuz.6 senedir niye şampiyon olamıyoruz?İlk seneler kötü tercihler, kötü hoca, kötü planlama ve kötü kadro mühendisliği.. Sonra hakem hataları...enerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik kulübün mali tablosu hakkında bilgi verdi.açıklandı. 1 Haziran 2023-29 Şubat 2024 arası 36 milyon Euro zarar edildiği bilgisi verildi. Sponsorluk gelirlerinin 47 milyon Euro olduğu belirtildi.Aziz Yıldırım, Vefa Küçük'ün kazanmasına böyle tepki gösterirken, Şekip Mosturoğlu'nun üzüntüsü de kameralara böyle yansıdı.arı-lacivertli kulübün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurul toplantısını, gayri demokratik olduğunu söyleyerek terk eden başkan adayı Aziz Yıldırım, Altunizade'de bulunan ofisinde basın toplantısı düzenledi.stattan ayrıldığını belirten Yıldırım, "Divan başkanlığı seçiminin nasıl oldu bittiye getirildiğini hepiniz gördünüz.Demokrasiyi uygulayacaksak, sayarlardı" deyip şunları söyledi: "Ali Bey de 'Gerekirse kavga edelim' dedi.Ben gerilimi tırmandırmamak için genel kuruldan ayrıldım. Vicdanlarına bırakıyorum."Mevcut başkan Ali Koç, rakibi Yıldırım'ın stadı terk etmesi nedeniyle üzgün olduğunu belirtip şöyle devam etti: "6-0, 6-0... Hep bunu ağzınıza taktınız. Haklı da olabilirsiniz.İnşallah da olacak. Göreceksiniz.."Canlı yayının başında Ali Koç, "Büyüğümsün gel bir öpüşelim" dedi. Yıldırım da "Gel bir sarılalım" deyince ikili çok kısa da olsa birbirine sarıldı. Yıldırım daha sonra "Tüm Türkiye görsün" ifadesini kullandı.Yönetim Kurulu (Asil): Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Emre TopbaşYedek: Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna AkınYönetim Kurulu (Asil): Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Salih Dereli, Esin Güral Argat, Acun Ilıcalı, Korkut Nedim Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Sait Ergun Özen, Fethi Pekin, Mustafa Hakan SafiYedek: Ali Alper Alpoğlu, Selma Altay Rodopman, Mustafa Kemal Danabaş, Eren Ali Dişli, Özgür Özaktaç, Cenk Öztanık, Rıfat Perahyalağan Seçimli Genel Kurulu'nda divan başkanlığını içinYıldırım cephesi, "Fethi Pekin'in Divan Başkanlığı oylamasındaki tutumu demokratik teammüllere uygun değildi. Vefa Bey'in adını söyleyip el kaldıranlara bakıp 'oylamaya gerek yok' demesi yanlış, yüksek itirazlardan sonra Şekip Bey'in adını söyleyip hiç bakmadan,demesi demokratik bir davranış değil" tepkisi gösterdi.ivan Kurulu Bakanı Vefa Küçük'ün sözleri tepki topladı. Sarı-lacivert renklerden oluşan kıyafetiyle dikkat çeken Kongre üyesi Göksun Çam yaptığı konuşmada Ali Koç'u eleştirip,dedi. Çam kürsüden inerken tarafsız olması gereken Vefa Küçük'ün,sözleri büyük tepki çekti.Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki büyük yarışın finali bugün... Oy kullanma hakkı olanve F.Bahçe'nin yeni başkanını seçecek.pusula ile yarışa girecek.Koç, 2021'deki seçime tek aday olarak katılmış ve 6 bin 459 oy almıştı.