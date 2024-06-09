Başkanların tarihi düellosu

Fenerbahçe'de bugün yapılacak tarihi kongre öncesi iki aday Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya geldi. Habertürk TV'de kozlarını paylaşan ikili arasında çarpıcı diyaloglar yaşandı. İşte o konuşmalar: Ali Koç:
Fenerbahçe'nin ta kendisi olarak kendini gören bir kişinin, Fenerbahçe duruşuna ne verirsiniz? Aziz Yıldırım:
10 üstünden 10. Galatasaray Başkanı size salladı, sinek ikili dedim. Bu sözü kullanmak kolay değil. Ali Koç: Dursun Bey'e karşı her şeyi kullanabilirsiniz. Ali Koç
: Sayın Başkan, Şekip Bey'in seçildiği YDK dışında gelmedi. Ağır da ifadeleriniz olmuştu.
YILDIRIM: ALTI SENEDİR İYİ GİDEN HİÇBİR ŞEY YOK...
Aziz Yıldırım:
6 senedir iyi olan bir şey yok ki, niye geleyim. Ali Koç:
Siz sadece futbolu söylüyorsunuz. Aziz Yıldırım:
Amatörleri söylemeyelim. Ben ayağa kaldırdım. Amatörlerle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Bir tek futbol sıkıntılı. Ali Koç:
Size göre kulüp sizsiniz. Her şeyi siz yaptınız. Aziz Yıldırım:
Alicim sen Hallacı Mansur'u oku, ne dediğimi anlarsınız. Ali Koç:
Siz, Ankara'da benim için 'Amerikan projesi' diye belge dağıttınız. Yıldırım:
Nerede? Şerefsizim öyle bir şey dağıtmadım.
Getir belgeyi madem öyle.
'MOURİNHO'YA AÇIKTAN PARA VERDİN' DİYORSUN!
Aziz Yıldırım:
Ligden çekileceğiz dedin. Ali Koç:
Benim ağzımdan hiçbir zaman, 'Ligden çekileceğiz' çıkmadı. Ben yapamayacağım işi söylemem. Ali Koç:
Mourinho'ya açıktan para vermişler diyorsunuz. Aziz Yıldırım:
Mourinho geldiği için mutlu musun? Ali Koç:
Şimdilik mutluyum, sonu da iyi olur inşallah. Aziz Yıldırım:
Gelmesinde %1 payım varsa bana teşekkür et. Pazarlık yaptım, 18 istedi. 14 verdik. 3 yardımcısıyla 15'e anlaştık. Siz aşağısına anlaşabilirsiniz. Ali Koç:
Adam aptal mı diyorsunuz. Aziz Yıldırım:
Şampiyon olsan niye gelmiyorsun desen haklısın.
KOÇ: SÖZ KONUSU F.BAHÇE İSE BEN DOSTUMU TANIMAM
Yıldırım:
Başarın yok gelsem sıkıntı olacak. Ali Koç:
Dışarıdan niye sallıyorsunuz? Yıldırım:
Bunlar gerçekler... Ali Koç:
Samimiyetinizi sorgulama sebebim yaşanmışlıklar. Ben istemez miyim Aziz Yıldırım dertleşmeye gelsin. Nihat Özdemir 2011'den beri şike yapılmıyor dedi. Niye dedi? Aziz Yıldırım:
Hata yapmıştır. Benim dostluğum varsa satmam. Ali Koç:
Söz konusu Fenerbahçe'yse dostumu tanımam.
SEN BANA SAHTEKÂRLIK YAPTIN MI DİYORSUN?
Aziz Yıldırım:
Siz İsmail Kartal'ın altını doldurup devam edecekmişsiniz, öyle demişsiniz. Ali Koç:
İrfan Can'da ne oldu? Aziz Yıldırım:
Sizin önünüze kağıt koydular, Galatasaray 4.5 verdi, siz 11'e imza attınız. KAP'a 7 milyon Euro diye açıkladınız. Ali Koç:
Siz Fenerbahçe'ye sahtekârlık yaptı mı diyorsunuz. Aziz Yıldırım:
6 senedir niye şampiyon olamıyoruz? Ali Koç:
İlk seneler kötü tercihler, kötü hoca, kötü planlama ve kötü kadro mühendisliği.. Sonra hakem hataları...
YÖNETİM İBRA EDİLDİ BORÇ 307 MILYON EURO
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enerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik kulübün mali tablosu hakkında bilgi verdi. Mayıs 2018'de 612 milyon Euro olan borcun Şubat 2024'te 307 milyon Euro'ya indiği
açıklandı. 1 Haziran 2023-29 Şubat 2024 arası 36 milyon Euro zarar edildiği bilgisi verildi. Sponsorluk gelirlerinin 47 milyon Euro olduğu belirtildi. Fenerbahçe yönetimi mali ve idari açıdan ibra edildi.
Aziz Yıldırım, Vefa Küçük'ün kazanmasına böyle tepki gösterirken, Şekip Mosturoğlu'nun üzüntüsü de kameralara böyle yansıdı.
VİCDANLARINA BIRAKIYORUM
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arı-lacivertli kulübün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurul toplantısını, gayri demokratik olduğunu söyleyerek terk eden başkan adayı Aziz Yıldırım, Altunizade'de bulunan ofisinde basın toplantısı düzenledi. Kavgaların büyümemesi için
stattan ayrıldığını belirten Yıldırım, "Divan başkanlığı seçiminin nasıl oldu bittiye getirildiğini hepiniz gördünüz. Divan oylaması yapıyorlar, oy birliğiyle kabul edildi diyorlar. Ben reddettim onu, nasıl oy birliğiyle kabul edildi? Şekip Bey'in oyu fazlaydı. Karşı taraf çift el kaldırıyor.
Demokrasiyi uygulayacaksak, sayarlardı" deyip şunları söyledi: "Ali Bey de 'Gerekirse kavga edelim' dedi. Biz Fenerbahçe'nin tarihine leke sürülmesin diye uğraşıyoruz.
Ben gerilimi tırmandırmamak için genel kuruldan ayrıldım. Vicdanlarına bırakıyorum."
SİZDEN SADECE BİR KUPA EKSİĞİM
Mevcut başkan Ali Koç, rakibi Yıldırım'ın stadı terk etmesi nedeniyle üzgün olduğunu belirtip şöyle devam etti: "6 yıl boyunca içime attığım şeyleri söyleyecektim ama olmadı.
6-0, 6-0... Hep bunu ağzınıza taktınız. Haklı da olabilirsiniz. Şunu da unutmayın: Benim 6 senemle sizin 6 seneniz arasında sadece bir kupa fark var. Siz oradan sonra açıldınız. Belki de bizim için de aynı şey geçerli olacak.
İnşallah da olacak. Göreceksiniz.."
TÜRKİYE GÖRSÜN!
Canlı yayının başında Ali Koç, "Büyüğümsün gel bir öpüşelim" dedi. Yıldırım da "Gel bir sarılalım" deyince ikili çok kısa da olsa birbirine sarıldı. Yıldırım daha sonra "Tüm Türkiye görsün" ifadesini kullandı.
AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ:
Yönetim Kurulu (Asil): Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Emre Topbaş
Yedek: Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın
ALİ KOÇ'UN LİSTESİ:
Yönetim Kurulu (Asil): Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Salih Dereli, Esin Güral Argat, Acun Ilıcalı, Korkut Nedim Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Sait Ergun Özen, Fethi Pekin, Mustafa Hakan Safi
Yedek: Ali Alper Alpoğlu, Selma Altay Rodopman, Mustafa Kemal Danabaş, Eren Ali Dişli, Özgür Özaktaç, Cenk Öztanık, Rıfat Perahya
KÜÇÜK SEÇİLDİ GERİLİM ARTTI
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lağan Seçimli Genel Kurulu'nda divan başkanlığını için Ali Koç ve yönetimi, Vefa Küçük'ü aday gösterirken, Aziz Yıldırım ve ekibinin adayı ise Şekip Mosturoğlu oldu.
Yıldırım cephesi, "Fethi Pekin'in Divan Başkanlığı oylamasındaki tutumu demokratik teammüllere uygun değildi. Vefa Bey'in adını söyleyip el kaldıranlara bakıp 'oylamaya gerek yok' demesi yanlış, yüksek itirazlardan sonra Şekip Bey'in adını söyleyip hiç bakmadan, 'Vefa Bey buyrun kürsüye'
demesi demokratik bir davranış değil" tepkisi gösterdi.
'KIYAFETİNE GÜVENDİK NOKTA NOKTA' TEPKİSİ!
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ivan Kurulu Bakanı Vefa Küçük'ün sözleri tepki topladı. Sarı-lacivert renklerden oluşan kıyafetiyle dikkat çeken Kongre üyesi Göksun Çam yaptığı konuşmada Ali Koç'u eleştirip, "3 Temmuz'u unutmadık unutmayacağız. Ali Koç nasıl unutuyor. Hamdi Akın'ı yönetimine alırken utanmıyor mu? Formamızda sponsor yok dedi 2008'de Barcelona'ya sponsor oldu. O zaman Fenerbahçeli değil miydi. Biz korkmadığı ve liderlik yaptığı için Aziz Yıldırım'ı destekliyoruz"
dedi. Çam kürsüden inerken tarafsız olması gereken Vefa Küçük'ün, "Kıyafetine güvenerek renk olsun diye yaptık ama bu kadar nokta nokta hadi…"
sözleri büyük tepki çekti.
SÖZ ARTIK KONGRE ÜYELERİNDE
Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki büyük yarışın finali bugün... Oy kullanma hakkı olan 46 bin 410 kongre üyesi saat 10.00'dan 17.00'ye kadar Ülker Stadı'nda hazırlanan sandıklara gidecek
ve F.Bahçe'nin yeni başkanını seçecek. Koç sarı, Yıldırım ise beyaz
pusula ile yarışa girecek. İki aday 6 yıl önce de karşı karşıya gelmiş, 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alan Ali Koç, 4 bin 644 oyda kalan Yıldırım'a 11 bin 448 fark atıp rakibinin 20 yıllık başkanlığına son vermişti.
Koç, 2021'deki seçime tek aday olarak katılmış ve 6 bin 459 oy almıştı.