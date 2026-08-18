Baskı yok fırsat var!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Lyon maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Ankara'daki Gençlerbirliği yenilgisini unuttuklarını söyleyen tecrübeli hoca, "Hep birlikte çalıştık. Rakibimizi iyi inceledik. Stratejilerimizi belirledik.Rakibimizesaygı duyuyoruz. İyive organize bir takım,atlet oyuncuları var.Taraftarımızın enerjisinegüveniyoruz. Bu maçı birlikteoynamamız gerekiyor. Taraftarımız sonuna kadar bizimle birlikte olsun" dedi.





OYNAMAYAN SAYGI DUYUYOR

Kartal şöyle devam etti: "İkinci maç öncesi kendi işimizi yapmak ve iyi bir sonuç almak istiyoruz. Hangi oyuncuya görev verirsem oynamayan oyuncu saygı duyuyor. Böyle bir takımımız var ve bundan gurur duyuyorum. Son oynadığımız maçı şu anda düşünmüyoruz. Bugünekadar nasıl geldik bunu herkesbiliyor. Ben takıma ve oyuncularımagüveniyorum. Biz bugünve yarına bakıyoruz. 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne kalamıyoruz, bu durumu baskı değil, fırsat olarak değerlendiriyoruz."

%100 HAZIR DEĞiL AMA KULLANACAĞIM!

UEFA listesine eklenen son transfer Lukaku hakkında da konuşan İsmail Kartal, "Gerçekten çok pozitif bir çocuk. Çalışmayı seven, iyi bir profesyonel. 6 tane dil konuşabilen bir çocuk. 3ay sonra birlikte Türkçekonuşacağımızı söyledi. Öz güvenli bir oyuncumuz. Şu anda eksikleri var, yarınki (bugünkü) maç kadrosuna da alacağım. Kilosu yok ancak dayanıklılığıile ilgili sorunu var. %100hazır değil ancak maçın gidişatınagöre kullanabiliriz" yorumunu yaptı.



BEN HER ZAMAN ELEŞTİRİLDİM!

Basın toplantısına katılan Kerem Aktürkoğlu, "Benim eleştirilmediğim hiçbir dönem yoktur. Eleştirildiğiniz zaman bunu olumlu tarafa çevirebilecek kişi sizsiniz. Futbolda her zaman iyi günler yok. Kötü günler de var. Büyük oyuncuları ayıran şey zor zamanlarda verdikleri reaksiyonlardır" dedi.

EDERSON İÇİN MÜJDEYİ VERDİ!

OYUNCULARI da değerlendiren tecrübeli teknik adam "Talisca'dan da çok mutluyum. Neistersem yapmaya çalışıyor.Vedat da %70civarında hazır. Taktik idman belirleyici olacak. Tüm oyuncularımıza çok güveniyoruz. Ederson yarın (bugün) kadroda olacak, şu anda oynayabilecek durumda. Takımda bulunan kalecilerimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör