Batshuayi kasırgası

SÜPER Lig'deki son maçını 4 Mart 2023'te oynayan ve çapraz bağ yırtığı sakatlığı nedeniyle 319 gün sahalardan uzak kalan Lincoln Henrique bir döndü pir döndü… Gaziantep FK deplasmanında kadroya alınan ancak sahaya sürülmeyen Brezilyalı oyuncu, dün müsabakaya 11'de başladı. 25 yaşındaki futbolcuyu İsmail Kartal da Jorge Jesus gibi sol bekte değerlendirdi. Lincoln adeta oynamadığı günlerin acısını çıkardı. 29. dakikada sol çaprazdan gönderdiği müthiş füzeyle golü bulan Sambacı, 39'da da Batshuayi'ye asist yaptı.Trendyol 1. Lig'de alt sıralardan kurtulmaya çalışan Adanaspor'un dün sahaya çıkan ilk 11'inin toplam değeri 5 milyon Euro'ydu. Fenerbahçe'nin ise yedek ağırlıklı kadroyla mücadeleye başlasa da değeri 48 milyon 950 bin Euro idi. Yani sarı-lacivertlilerin 11'i, Adanaspor'un 11'inden 10 kat daha pahalıydı.18 yaşındaki orta saha Efekan Karayazı ile sol bek Ahmet Necat Aydın, ilk kez Fenerbahçe A takım formasını giydi.sezon yeteri kadar süre bulamayan ancak 11'de çıktığı 9 karşılaşmada 8 golle takımını sırtlayan Michy Batshuayi, aynı performansına devam etti. Birçok takımın transfer listesinde olan Belçikalı forvet, Adanaspor karşısında 4 kez fileleri havalandırarak kalitesini gösterdi. Teknik direktör İsmail Kartal'a da "Ben buradayım" mesajını verdi. Toplamda ise gol sayısını 11'e yükseltti.LINCOLN'ÜN jeneriklik golü, Brezilyalı oyuncunun kendisi kadar takım arkadaşlarını da mutlu etti. Kulübedeki F.Bahçeli futbolcular, golün ardından ayağa kalkarak Lincoln'ü alkışladı. Sambacı da onlara kalp işareti yaparak teşekkür etti.MAÇA ilk 11'de çıkan F.Bahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, karşılaşmada 90 dakika süre aldı. Mücadeleye ön libero olarak başlayan tecrübeli oyuncu, başarılı top kesmeleriyle dikkat çekti. Tam bir takım oyuncusu olan Boşnak futbolcu, çok fazla görülmese de doğru pozisyon bilgisiyle hatasız oynadı. Bonucci'nin oyundan alınmasıyla 64. dakikada stopere geçen Krunic, risk almadan garanti oyunuyla maçı başarılı bir şekilde tamamladı.SAMET YÜKSEL