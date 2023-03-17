Batshuayi’nin gözyaşları!

EFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Lincoln'ün sakatlanıp, sezonu kapatmasının ardından dünkü rövanş karşılaşmasında da benzer bir kaderi Michy Batshuayi yaşadı.Acı içinde yerde kıvranan 23 yaşındaki futbolcu, yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle kenara alındı ve 19. dakikada yerini Joshua King'e bıraktı.Sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncuyu teselli etmek için tezahüratta bulundu. Batshuayi'nin durumu yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.Jesus'un fiziki açıdan hazır olmasına rağmen yeni transferlerden Oosterwolde'yi oynatmaması tartışma konusu yaratmıştı. Portekizli hoca, Hollandalı sol beki dün ilk kez 11'de sahaya sürdü. Jesus ilk maçtaki orta sahayı da değiştirerek Miha Zajc, İsmail Yüksek ve Arda Güler'e başlangıç kadrosunda yer verdi. İsmail, 6 maç sonra (57 gün) 11'de görev aldıAdıyaman'da enkaz altında kalanTrabzon'un Of ilçesi Çoruk Köyü Muhtarı Coşkun Ayyıldız ve beraberindeki 20 kişilik grup, dün akşamki maçta Sarı-lacivertlilerin misafiri oldu. Yönetim, grubu maç öncesi de yemekte ağırladı. Trabzonspor Kulübü, ekibin fotoğrafını kullanıp "Biz beraberiz" paylaşımı yaparken Fenerbahçe, buna "Her zaman" şeklinde yanıt verdi.Avrupa Ligi'nde Shaktar'ı konuk eden Feyenoord, rakibini 7-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. 1-1'in rövanşında Hollanda ekibinde Orkun Kökçü biri penaltıdan 2 gol atarken, 1 de asist yaptı. Freiburg'u 1-0'la geçen Juventus ile Real Betis'i aynı skorla mağlup eden M.United son 8'e kaldı. Konferans Ligi'de ise Lech, Djurgarden'i 3-0 yenerek tur atladı.