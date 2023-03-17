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Giriş Tarihi: 17.3.2023

Batshuayi’nin gözyaşları!

Samet YÜKSEL
Batshuayi’nin gözyaşları!

Belçikalı forvet, kasığından sakatlanınca 19. dakikada oyundan alındı. Sedyeyle kenara taşınan 23 yaşındaki forvetin ağlaması duygusal anların yaşanmasına neden oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Lincoln'ün sakatlanıp, sezonu kapatmasının ardından dünkü rövanş karşılaşmasında da benzer bir kaderi Michy Batshuayi yaşadı. Daha yeni sakatlıktan çıkan 23 yaşındaki Belçikalı forvet, mücadelenin 17. dakikasında kasığındaki problem nedeniyle kendisini yere bıraktı.

TARAFTARLAR TESELLİ ETTİ
Acı içinde yerde kıvranan 23 yaşındaki futbolcu, yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle kenara alındı ve 19. dakikada yerini Joshua King'e bıraktı. Batshuayi'nin gözyaşlarına hakim olamaması Ülker Stadyumu'nda duygusal anların yaşanmasına sebebiyet verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncuyu teselli etmek için tezahüratta bulundu. Batshuayi'nin durumu yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

OOSTERWOLDE SİFTAH YAPTI
Jesus'un fiziki açıdan hazır olmasına rağmen yeni transferlerden Oosterwolde'yi oynatmaması tartışma konusu yaratmıştı. Portekizli hoca, Hollandalı sol beki dün ilk kez 11'de sahaya sürdü. Jesus ilk maçtaki orta sahayı da değiştirerek Miha Zajc, İsmail Yüksek ve Arda Güler'e başlangıç kadrosunda yer verdi. İsmail, 6 maç sonra (57 gün) 11'de görev aldı




KANARYA'YA TRABZON'DAN DESTEK
Adıyaman'da enkaz altında kalan 7 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Elif'i enkazdan kurtaran ekipte yer alan Trabzon'un Of ilçesi Çoruk Köyü Muhtarı Coşkun Ayyıldız ve beraberindeki 20 kişilik grup, dün akşamki maçta Sarı-lacivertlilerin misafiri oldu. Yönetim, grubu maç öncesi de yemekte ağırladı. Trabzonspor Kulübü, ekibin fotoğrafını kullanıp "Biz beraberiz" paylaşımı yaparken Fenerbahçe, buna "Her zaman" şeklinde yanıt verdi.

DMITROVIC'E YABANCI MADDE
Kadıköy'de tribünler tıklım tıklım dolarken, mücadeleyi yaklaşık 50 bin futbolsever izledi. Maç boyunca Fenerbahçe'ye tam destek veren taraftarlar, top rakibin ayağına her geçtiğinde ıslıkla Sevilla'nın moralini bozmaya çalıştı. 55. dakikada sahaya atılan yabancı maddelerden birisi Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e isabet etti.

ORKUN ŞOV YAPTI FEYENOORD COŞTU
Avrupa Ligi'nde Shaktar'ı konuk eden Feyenoord, rakibini 7-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. 1-1'in rövanşında Hollanda ekibinde Orkun Kökçü biri penaltıdan 2 gol atarken, 1 de asist yaptı. Freiburg'u 1-0'la geçen Juventus ile Real Betis'i aynı skorla mağlup eden M.United son 8'e kaldı. Konferans Ligi'de ise Lech, Djurgarden'i 3-0 yenerek tur atladı.

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Batshuayi’nin gözyaşları!
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