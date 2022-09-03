Batshuayi’yi Fenerbahçe’de

Kanarya, Batshuayi'yi İstanbul'a getirip renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüp, sürpriz bir şekilde gündemine aldığı 28 yaşındaki santrforla sezon başına 3 milyon Euro’dan 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. ‘Batman’ lakaplı oyuncu için 3.5 milyon Euro bonservis ödenecek
Uzun süredir forvet arayışında olan Fenerbahçe, geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ancak performansıyla çok eleştiri alan Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Kanarya, dün öğlen saatlerindeİstanbul'a getirip sağlıkkontrolünden geçirdiğiBelçikalı oyuncuyuyayınladığı video ileduyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu için Chelsea Kulübü'ne 3.5milyon Euro bonservisbedeli ödeneceği belirtildi. Fenerbahçe ayrıca golcü futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını ve her sezon için 3 milyonEuro maaş verileceğini duyurdu. Opsiyonun da kullanılması halinde Batshuayi'nin aynı rakamı kazanacağının altı çizildi.
'DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM'
Michy Batshuayi imza sonrası açıklamalarda bulundu. Döndüğü için mutlu olduğunu belirten Belçikalı golcü, "Gerçek anlamda çok heyecanlı olduğumu söylemek istiyorum. Aynı zamanda çok keyifli ve mutluyum. Bu ülkeye döndüğüm için, özellikle de bu camiaya, bu kulübe geldiğim için çok mutluyum. Benim açımdan çok önemli çünkü burada olmak kendimi fazlasıyla iyi hissettiriyor ve geldiğim andan itibaren de çok iyi karşılandım" diye konuştu.
4 TARAFTAR KARŞILADI
F.Bahçe taraftarının bir bölümü, Batshuayi transferi sonrasında başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. Notthingam Forest'ın son gün kapısından dönen ve Beşiktaş'ta istenmeyen Belçikalı oyuncunun alınması taraftarın beklentilerini karşılamazken sosyal medyada Maxi Gomez de hatırlatılarak başkanın transfer politikası eleştirildi. Batshuayi'yi karşılamaya havalimanına toplam 4 taraftar gitti.
NE DEDİLER?
Gürcan BİLGİÇ: Sisteme uyan profil
Öncelikle takımın sahadaki hücum düzenine uyan tipte santrfor aldılar. Jorge Jesus duran toplar dışında ceza alanına yerden paslarla girmek isteyen bir teknik direktör ve en başından beri takımı buna göre organize etti. Neredeyse bu etapta pozisyonalması, çabukluğu, yere sağlam basmasıve ön taraf baskısındaki enerjisiylesisteme göre doğru bir profil. Ligi biliyor, İstanbul'u tanıyor ve ne vereceği test edilmiş bir oyuncu. Ön taraf rekabetinde ciddi iyi bir alternatif olacaktır. Umarım geçen sene kale direkleriyle olan ilişkisini burada yaşamaz.
Ali GÜLTİKEN: Garantisi yok!
Bazı oyuncuların bazen takımlarla veya bulunduğu ortamla uyumu olmayabiliyor. Ama bu yeni takımında da illa sorun yaşayacağı anlamına gelmiyor. Batshuayi yeteneklibir oyuncu ama verimi konusundaBeşiktaş sıkıntı yaşadı. Fenerbahçe'de yeni bir heyecan, yeni bir motivasyon yakalayabilir. Ama bunun da garantisi yok. Fenerbahçe, Batshuayi'nin performansına değil yeteneğine güvenerek transfer yapıyor. Doğal olarak bu transfer içinderiskler de taşıyor. Fenerbahçe'nin ön tarafta top tutabilen hareketli, oyun içerisinde atletik bir oyuncuyla oynama gibi düşüncelerine karşılık verebilir. Gol konusu tabii ki en çok istenen şey olacak. Valencia'ylabirlikte oynaması onu dahaverimli hale getirebilir.
KANARYA'NIN KONUĞU YUKATEL KAYSERİSPOR
Geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 7 puan toplayan F.Bahçe, 2 galibiyeti bulunan Kayserispor'u evinde konuk ediyor. İki takım arasında daha önceoynanan 52 karşılaşmada Kanarya 32 defakazanırken Kayserispor ise 9 maçı aldı. 11karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 116 kez fileleri havalandırırken Kayserispor ise 53 gol buldu.