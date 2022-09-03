Batshuayi’yi Fenerbahçe’de

Uzun süredir forvet arayışında olan Fenerbahçe, geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ancak performansıyla çok eleştiri alan Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Kanarya,Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu için Chelsea Kulübü'neFenerbahçe ayrıca golcü futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını ve her sezon içinmaaş verileceğini duyurdu. Opsiyonun da kullanılması halinde Batshuayi'nin aynı rakamı kazanacağının altı çizildi.Michy Batshuayi imza sonrası açıklamalarda bulundu. Döndüğü için mutlu olduğunu belirten Belçikalı golcü, "Gerçek anlamda çok heyecanlı olduğumu söylemek istiyorum. Aynı zamanda çok keyifli ve mutluyum. Bu ülkeye döndüğüm için, özellikle de bu camiaya, bu kulübe geldiğim için çok mutluyum. Benim açımdan çok önemli çünkü burada olmak kendimi fazlasıyla iyi hissettiriyor ve geldiğim andan itibaren de çok iyi karşılandım" diye konuştu.F.Bahçe taraftarının bir bölümü, Batshuayi transferi sonrasında başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. Notthingam Forest'ın son gün kapısından dönen ve Beşiktaş'ta istenmeyen Belçikalı oyuncunun alınması taraftarın beklentilerini karşılamazken sosyal medyada Maxi Gomez de hatırlatılarak başkanın transfer politikası eleştirildi. Batshuayi'yi karşılamaya havalimanına toplam 4 taraftar gitti.Öncelikle takımın sahadaki hücum düzenine uyan tipte santrfor aldılar. Jorge Jesus duran toplar dışında ceza alanına yerden paslarla girmek isteyen bir teknik direktör ve en başından beri takımı buna göre organize etti.Ligi biliyor, İstanbul'u tanıyor ve ne vereceği test edilmiş bir oyuncu. Ön taraf rekabetinde ciddi iyi bir alternatif olacaktır. Umarım geçen sene kale direkleriyle olan ilişkisini burada yaşamaz.Bazı oyuncuların bazen takımlarla veya bulunduğu ortamla uyumu olmayabiliyor. Ama bu yeni takımında da illa sorun yaşayacağı anlamına gelmiyor.Fenerbahçe'de yeni bir heyecan, yeni bir motivasyon yakalayabilir. Ama bunun da garantisi yok. Fenerbahçe, Batshuayi'nin performansına değil yeteneğine güvenerek transfer yapıyor.Fenerbahçe'nin ön tarafta top tutabilen hareketli, oyun içerisinde atletik bir oyuncuyla oynama gibi düşüncelerine karşılık verebilir. Gol konusu tabii ki en çok istenen şey olacak.Geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 7 puan toplayan F.Bahçe, 2 galibiyeti bulunan Kayserispor'u evinde konuk ediyor.Bu maçlarda sarı-lacivertliler 116 kez fileleri havalandırırken Kayserispor ise 53 gol buldu.