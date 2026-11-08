Baz sinyali ifadeyi çürüttü

Adalet
Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla yeniden açılan 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe
takım otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili tamamlanan soruşturmanın detayları ortaya çıktı. 5 şüpheli hakkında 'Tasarlayarak Öldürmeye Teşebbüs' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından müebbet hapis talep edilen iddianamede HTS analizleri, baz istasyonu sinyal haritaları, ayak izleri, kriminal incelemeler ve şüphelilerin çelişkili ifadeleri mercek altına alındı.
Şüpheliler Yusuf Ö., Hakan H., Emiral A., Özgür E. ve Özden R. K.'ın savunmalarındaki çelişkiler, teknik analizlerle değerlendirildi. HTS analizlerine göre şüpheliler arasındaki iletişim trafiği, 737 görüşmeyle Nisan 2015'te en yüksek seviyeye ulaştı.
Şüphelilerin, 30 Mart-5 Nisan arasında toplam 345 görüşme gerçekleştirildiği, olay günü gerçekleşen 72 görüşmenin 20'sinin saldırının yapıldığı 22.18 ekseninde olduğu saptandı. Şüpheli Yusuf Ö.'ün, olay akşamı akrabası E.Ö.'den av tüfeği fişeği istediği bilgisi de dosyaya girdi. Suçlamaları kabul etmeyen ve olay akşamı evinde bulunduğunu söyleyen Yusuf Ö.'nün ifadesi de geriye dönük baz istasyonu kayıtlarıyla çürüdü. Yusuf Ö. ve Özden R. K.'ın, saldırı esnasında Fenerbahçe otobüsünün bulunduğu mevkideki baz istasyonlarından yoğun şekilde sinyal verdiği belirlendi.
Dosya, Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şüphelilerin önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkması bekleniyor.
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Mete Efendioğlu - Editör