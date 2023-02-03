Bebek’ten beter!

“Tüm futbolseverler iyi hatırlar. Ivan Bebek diye şeref yoksunu, haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık onun da önüne geçti. Fenerbahçe’ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir. Bu maçın şifreleri çözülsün!”
Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Selahattin Baki, maçtan sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı. Baki, "AliPalabıyık, F.Bahçe'ye operasyon yapmak içingörevli gelmiştir. Vücut lisanı, verdiği vermediği tüm kararlarda her şey ortada. Bir takım nasıl katledilebilir? Başta Fenerbahçeliler olmak üzere tüm futbolseverler iyi hatırlar. Ivan Bebek diye şeref yoksunu, haysiyet yoksunubir hakem vardı. Ali Palabıyık onun daönüne geçti. Sayın Büyükekşi soruyorum size; bu maçın şifresi çözülmeden Türk futbolunun şifresi çözülemez. Sivas-G.Saray maçında ofsaytımsı skandalıyla rakibimize3 puan verildi. Bu Ali Palabıyık'ı, bırakın Fenerbahçe'yi hiçbir Türk takımının maçında görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu arada 2016'da UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Braga-F.Bahçe maçını yöneten Hırvat Ivan Bebek, skandal kararlarla sarı-lacivertli 3 futbolcuyu oyundan atmış, F.Bahçe rakibine 4-1 yenilerek elenmişti...
DÜDÜĞÜNÜ ASACAK!
Fenerbahçeli yönetici Erol Bilecik de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hakem kararlarına tepki gösterdi. Bilecik şu sözleri kullandı. "Utanç dolu akşamın ardından; Fenerbahçemizi katletmek için sahaya çıkan Ali Palabıyık'a rağmen tüm takımı ve hocamızı kutluyorum. Yarın sabah (bugün) bu hakemin düdüğünün astırılmasını bizden çok MHK isteyecektir!"
YÜKSEK GERİLİM HATTI!
İKI takım oyuncuları maç boyunca gerginlikleri ile karşı karşıya geldi. Hakem kararları ve pozisyonlar sırasında futbolcular da tartışmalar yaşarken, en serti Belhanda ile MertHakan arasında oldu. Faslıoyuncu, Mert Hakan'ın yüzüne doğru yumruğunu önce gösterdi sonra da temasta bulundu. Araya girenler hadiseninbüyümesine engel oldu.
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