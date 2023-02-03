Bebek’ten beter!

Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Selahattin Baki, maçtan sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı. Baki,Vücut lisanı, verdiği vermediği tüm kararlarda her şey ortada. Bir takım nasıl katledilebilir? Başta Fenerbahçeliler olmak üzere tüm futbolseverler iyi hatırlar.Sayın Büyükekşi soruyorum size; bu maçın şifresi çözülmeden Türk futbolunun şifresi çözülemez.Bu Ali Palabıyık'ı, bırakın Fenerbahçe'yi hiçbir Türk takımının maçında görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu arada 2016'da UEFA Avrupa Ligi son 16 turundayöneten Hırvat Ivan Bebek, skandal kararlarla sarı-lacivertli 3 futbolcuyu oyundan atmış, F.Bahçe rakibine 4-1 yenilerek elenmişti...Fenerbahçeli yönetici Erol Bilecik de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hakem kararlarına tepki gösterdi. Bilecik şu sözleri kullandı. "Utanç dolu akşamın ardından; Fenerbahçemizi katletmek için sahaya çıkan Ali Palabıyık'a rağmen tüm takımı ve hocamızı kutluyorum. Yarın sabah (bugün) bu hakemin düdüğünün astırılmasını bizden çok MHK isteyecektir!"İKI takım oyuncuları maç boyunca gerginlikleri ile karşı karşıya geldi. Hakem kararları ve pozisyonlar sırasında futbolcular da tartışmalar yaşarken, en sertiMert Hakan'ın yüzüne doğru yumruğunu önce gösterdi sonra da temasta bulundu.yeni transferi Jayden Oosterwolde, Adana'ya götürüldü ancak maç kadrosuna alınmadı.döneminin gözde ismi Onur Bulut için Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamada bulundu. F.Bahçe'nin de oyuncuyu istediğini doğrulayan Atan,dedi.Barcelona'dan bonservissiz kadrosuna kattığı Emre Demir'i sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekibi Samsunspor'a kiralayacak.19 yaşındaki Emre ile Fenerbahçe 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.bir maç oynadıklarını söyleyen Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, şu ifadeleri kullandı: "Skor almayı sonuna kadar denedik. Hedefimize ulaştık ama sonrasında beraberlik oldu.