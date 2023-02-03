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Giriş Tarihi: 3.2.2023

Bebek’ten beter!

Bebek’ten beter!

“Tüm futbolseverler iyi hatırlar. Ivan Bebek diye şeref yoksunu, haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık onun da önüne geçti. Fenerbahçe’ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir. Bu maçın şifreleri çözülsün!”

Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Selahattin Baki, maçtan sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı. Baki, "Ali Palabıyık, F.Bahçe'ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir. Vücut lisanı, verdiği vermediği tüm kararlarda her şey ortada. Bir takım nasıl katledilebilir? Başta Fenerbahçeliler olmak üzere tüm futbolseverler iyi hatırlar. Ivan Bebek diye şeref yoksunu, haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık onun da önüne geçti. Sayın Büyükekşi soruyorum size; bu maçın şifresi çözülmeden Türk futbolunun şifresi çözülemez. Sivas-G. Saray maçında ofsaytımsı skandalıyla rakibimize 3 puan verildi. Bu Ali Palabıyık'ı, bırakın Fenerbahçe'yi hiçbir Türk takımının maçında görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu arada 2016'da UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Braga-F.Bahçe maçını yöneten Hırvat Ivan Bebek, skandal kararlarla sarı-lacivertli 3 futbolcuyu oyundan atmış, F.Bahçe rakibine 4-1 yenilerek elenmişti...

DÜDÜĞÜNÜ ASACAK!
Fenerbahçeli yönetici Erol Bilecik de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hakem kararlarına tepki gösterdi. Bilecik şu sözleri kullandı. "Utanç dolu akşamın ardından; Fenerbahçemizi katletmek için sahaya çıkan Ali Palabıyık'a rağmen tüm takımı ve hocamızı kutluyorum. Yarın sabah (bugün) bu hakemin düdüğünün astırılmasını bizden çok MHK isteyecektir!"




YÜKSEK GERİLİM HATTI!
İKI takım oyuncuları maç boyunca gerginlikleri ile karşı karşıya geldi. Hakem kararları ve pozisyonlar sırasında futbolcular da tartışmalar yaşarken, en serti Belhanda ile Mert Hakan arasında oldu. Faslı oyuncu, Mert Hakan'ın yüzüne doğru yumruğunu önce gösterdi sonra da temasta bulundu. Araya girenler hadisenin büyümesine engel oldu.

OOSTERWOLDE KONYA'YA HAZIR!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, Adana'ya götürüldü ancak maç kadrosuna alınmadı. 21 yaşındaki sol bekin eksikleri nedeniyle hazır olmadığı ve pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak Konyaspor maçında süre bulması hedefleniyor.

ONUR BULUT İÇİN YARIŞ VAR
Transfer döneminin gözde ismi Onur Bulut için Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamada bulundu. F.Bahçe'nin de oyuncuyu istediğini doğrulayan Atan, "Onur Bulut'la sadece Fenerbahçe değil, diğer büyük takımlar da ilgileniyor ama daha sonuçlanmış bir şey yok" dedi.

EMRE SAMSUN YOLCUSU
F.BAHÇE, Barcelona'dan bonservissiz kadrosuna kattığı Emre Demir'i sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekibi Samsunspor'a kiralayacak. Sarılacivertli yönetim, futbolcunun düzenli olarak ilk 11 oynaması şartını koşarken görüşmeler de son aşamaya geldi. 19 yaşındaki Emre ile Fenerbahçe 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

'HEDEFE ULAŞTIK'
ZORLU bir maç oynadıklarını söyleyen Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, şu ifadeleri kullandı: "Skor almayı sonuna kadar denedik. Hedefimize ulaştık ama sonrasında beraberlik oldu. Çocuklarımı tebrik ediyorum. F.Bahçe'yi de tebrik ediyorum, çok güçlü bir takıma karşı oynadık."

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