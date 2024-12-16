Becao şoku

Fenerbahçe karşılaşmadan galip ayrılırken, üç oyuncusunu sakatlığa kurban verdi. Sarı-lacivertli takımda Dominik Livakovic, müsabakanın 30. dakikasında sağ bacak arka adalesindeki problemden dolayı oyuna devam edemedi ve yerini Ertuğrul Çetin'e bıraktı. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat'ın da sakat olması nedeniyle kale 21 yaşındaki Ertuğrul ve 17 yaşındaki Engin Can Biterge'ye kaldı.
Bu durum Cuma günü ligin güçlü ekiplerinden Eyüpspor'la oynanacak mücadele öncesi teknik heyeti zor durumda bıraktı. Kanarya'da talihsizlikler Livakovic'le bitmedi.
'LİVAKOVİC YENİ YILDA DÖNER'
Oğuz Aydın, rakipten topu çaldığı pozisyonda sağ bacağından sakatlandı ve 55'te oyundan çıktı.
Becao
ise gelişen Başakşehir
atağında sağ ayağının üstüne
dengesiz bir düşüş yaptı
ve ayağını yere ters bastı.
28 yaşındaki Brezilyalı
futbolcu acılar içinde yerde
kalırken, sahayı sedyeyle
terk etmek zorunda kaldı. Mourinho, çapraz bağ kopması yaşadığı iddia edilen Becao hakkında "Onun için sezonun bittiğini düşünüyorum" dedi. Livakovic'in ise yeni yılla birlikte döneceğini belirtti.
'BA'YA CEZA VERECEĞİM'
Başakşehir
Başkanı Göksel Gümüşdağ, Dzeko'ya kafa atıp kırmızı kart gören Ousseynou Ba'ya yaptırım uygulayacağını açıkladı. "Ba'nın hareketini tasvip etmiyorum" diyen Gümüşdağ, "Başakşehirli bir oyuncunun böyle tavırda olmasını kabul etmiyorum. Gereken cezayı vereceğim"
ifadelerini kullandı.
SAMET KADRODA YOK
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 2-0 kaybettiği A.Bilbao maçında yaptığı hatayla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Samet Akaydın Başakşehir karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, talebesini korumak adına böyle bir uygulamaya gittiği öğrenildi. Samet'in Eyüpspor maçında da oynaması beklenmiyor.