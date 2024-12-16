Becao şoku

Fenerbahçe karşılaşmadan galip ayrılırken, üç oyuncusunu sakatlığa kurban verdi. Sarı-lacivertli takımda Dominik Livakovic, müsabakanın 30. dakikasında sağ bacak arka adalesindeki problemden dolayı oyuna devam edemedi ve yerini Ertuğrul Çetin'e bıraktı.Bu durum Cuma günü ligin güçlü ekiplerinden Eyüpspor'la oynanacak mücadele öncesi teknik heyeti zor durumda bıraktı. Kanarya'da talihsizlikler Livakovic'le bitmedi.Becaoise gelişen Başakşehiratağında sağ ayağının üstünedengesiz bir düşüş yaptıve ayağını yere ters bastı.28 yaşındaki Brezilyalıfutbolcu acılar içinde yerdekalırken, sahayı sedyeyleterk etmek zorunda kaldı.Başkanı Göksel Gümüşdağ, Dzeko'ya kafa atıp kırmızı kart gören Ousseynou Ba'ya yaptırım uygulayacağını açıkladı. "Ba'nın hareketini tasvip etmiyorum" diyen Gümüşdağ,ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 2-0 kaybettiği A.Bilbao maçında yaptığı hatayla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Samet Akaydın Başakşehir karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, talebesini korumak adına böyle bir uygulamaya gittiği öğrenildi. Samet'in Eyüpspor maçında da oynaması beklenmiyor.