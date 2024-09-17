Becao yine yedek güç

SARI-lacivertlilerde Rodrigo Becao, Kasımpaşa maçında kusursuz bir oyun ortaya koydu. Çağlar Söyüncü ile birlikte yerinde müdahalelerde bulunan Brezilyalı savunmacı, kadroya bile girmekte zorlanırken şimdi ilk 11'e göz kırpıyor ancak teknik direktör Mourinho, eldeki stoperler arasında en çok Djiku'yu beğenirken, Galatasaray derbisinde de tercihini Ganalı oyuncudan yana kullanacak. Sakatlığını tamamen atlatan Djiku, Becao'dan tekrar formayı alacak.FENERBAHÇE, Kasımpaşa maçında soldan oyun kurmakta zorluk yaşadı. Premier Lig'e giden Ferdi'yi daha ikinci maçta arayan sarı-lacivertliler, sol bek Oosterwolde ile neredeyse hiç hücumu düşünmedi. Sağdan Mert Müldür ile hücumu planlayan Fenerbahçe, beklediği etkiyi alamadı. Ferdi varken soldan oyun kuran sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho yeni planlar üzerine duruyor. Kostic'in idman eksiğini tamamlamasının ardından sol koridor deneyimli oyuncuya emanet edilecek.