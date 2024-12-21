Ben kalitemi biliyorum!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımını eleştirdi ve şunları söyledi: "Felaket bir maçtı. Maç ne kadar oynandı, maç içinde ne kadar çok oyun durdu, oyuncular ne kadar çok yerdeydi? Çok defa!Takımım kötü performans sergiledi. Topu tutmak, çevirmek zordu. Oyun kurmada hata yaptık. İzin olmamasını tercih ederdim ama çok önceden söz vermiştik.Oyuncular daha fazlasını vermeli..." '"Türkiye'de bazı şeyler zor. Uzun kariyerimde bazı şeyleri ilk kez burada görüyorum. Devre arası soyunma odası koridorunda olanlar gibi.Antrenmanlarda oyuncularımıza en iyisini veriyoruz. Ligin ikinci yarısında ne bekliyorsunuz oyuncularınızdan derseniz, bunu bekliyorum."ZİRAAT Türkiye Kupası hakkında da konuşan Jose Mourinho, her platformda iddialı olduğunu söyledi. Portekizli hoca, "Kulüp karar alırsa, ben bu kupada olmayı çok isterim. Çalıştığım her ülkede oranın kupasını kazandım. Portekiz, İtalya, İngiltere ve İspanya'da bu kupayı kazandım. Bu kupayı da kazanmak isterim" ifadelerini kullandı.