Benim babam nasıl ırkçı olabilir!

F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho, G.Saray maçının ardından "Kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu"
söyleminden dolayı ırkçılıkla suçlandı. Portekizli teknik adamın, Chelsea'den eski öğrencisi Didier Drogba da hocasına destek verdi. Futbolculuk kariyerinde Galatasaray'da forma giyen Drogba, sarı-kırmızılı camiaya mesajında "Sevgili Galatasaray, bu formayı giymenin benim için ne kadar gurur verici olduğunu biliyorsunuz.
Rekabetlerin ne kadar hararetli olabileceğini hepimiz biliyoruz. Mourinho hakkında yapılan yorumları gördüm. Bana güvenin, Jose'yi yıllardır tanıyorum ve o bir ırkçı değil; tarih bunu kanıtlıyor. Aslanlarımızı destekleyelim ve 5. yıldızımızı takalım. 'Babam' nasıl ırkçı olabilir?"
ifadelerini kullandı.