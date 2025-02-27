Benim babam nasıl ırkçı olabilir!

F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho, G.Saray maçının ardındansöyleminden dolayı ırkçılıkla suçlandı. Portekizli teknik adamın, Chelsea'den eski öğrencisi Didier Drogba da hocasına destek verdi. Futbolculuk kariyerinde Galatasaray'da forma giyen Drogba, sarı-kırmızılı camiaya mesajındaRekabetlerin ne kadar hararetli olabileceğini hepimiz biliyoruz. Mourinho hakkında yapılan yorumları gördüm. Bana güvenin, Jose'yi yıllardır tanıyorum ve o bir ırkçı değil; tarih bunu kanıtlıyor.ifadelerini kullandı.