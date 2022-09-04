Bir futbolcuyu kafaya koyarsak kimse alamaz

enerbahçe Başkanı Ali Koç, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte Koç'tan satırbaşları:ve takıma güveniyorum. Tek soru işareti, takımın göstereceği refleksler. Sene sonu hesap veririz. Artık destek görme zamanı.an %70 ile oynuyoruz. Ancak bizim camiada yaşananlar, başka camialarda yaşanmıyor.en büyük rakibi, kendi camiamız. Geçen hafta sanki lig bitmiş, şampiyon olmamışız gibi bir hava estiriliyordu.bize önerildi, hocanın profiline uymadı. Jesus, Maxi Gomez için 'Bize uymaz' dedi.bir şeyi kafaya koyarsak, başka kimse o futbolcuyu alamaz.hocamızın verdiği üç profilden biriydi. 'Bavullarımı hazırlıyorum, geliyorum' dedi. 3 ay önce fiyatı bu muydu? Yok Nottingham evrakları yetiştirememiş... F.Bahçe taraftarı uyanın artık. Biz alınca evrak yetişmedi oluyor.ve G.Saray'a yapılan saldırıları meczup kişiler tarafından yapılan, tekrarlanmayacak olaylar olarak görmek istiyorum. Devletimiz kısa sürede suçluları buldu. Ancak bize yapılan saldırı hâlâ faili meçhul