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Giriş Tarihi: 4.9.2022

Bir futbolcuyu kafaya koyarsak kimse alamaz

Bir futbolcuyu kafaya koyarsak kimse alamaz

Ali Koç: Weghorst, Jorge Jesus’un profiline uymadı. Hocamız, Maxi Gomez için de ‘Bize uymaz’ dedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte Koç'tan satırbaşları:
JESUS'A ve takıma güveniyorum. Tek soru işareti, takımın göstereceği refleksler. Sene sonu hesap veririz. Artık destek görme zamanı.
ŞU an %70 ile oynuyoruz. Ancak bizim camiada yaşananlar, başka camialarda yaşanmıyor.
F.BAHÇE'NİN en büyük rakibi, kendi camiamız. Geçen hafta sanki lig bitmiş, şampiyon olmamışız gibi bir hava estiriliyordu.
WEGHORST bize önerildi, hocanın profiline uymadı. Jesus, Maxi Gomez için 'Bize uymaz' dedi.
BİZ bir şeyi kafaya koyarsak, başka kimse o futbolcuyu alamaz.

3 AY ÖNCE BATSHUAYİ'NİN FİYATI BU MUYDU!

BATSHUAYI, hocamızın verdiği üç profilden biriydi. 'Bavullarımı hazırlıyorum, geliyorum' dedi. 3 ay önce fiyatı bu muydu? Yok Nottingham evrakları yetiştirememiş... F.Bahçe taraftarı uyanın artık. Biz alınca evrak yetişmedi oluyor.
TFF ve G.Saray'a yapılan saldırıları meczup kişiler tarafından yapılan, tekrarlanmayacak olaylar olarak görmek istiyorum. Devletimiz kısa sürede suçluları buldu. Ancak bize yapılan saldırı hâlâ faili meçhul

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Bir futbolcuyu kafaya koyarsak kimse alamaz
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