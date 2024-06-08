Bir kupa olsaydı ‘uçuyor’ derdiniz

Sarı-lacivertli kulüpte 6 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevine devam etmek isteyen Ali Koç, medeni bir seçim olmasını istediklerini ve kazanan kim olursa olsun onun altında birleşeceklerini söyledi. Çok yol aldıklarını ve kulübü bir noktaya getirdiklerini vurgulayan Koç, şöyle konuştu:
Futbol
dışı branşlarda çok iyi gidiyoruz. Tek eksik ama en önemli eksik futbol. Bırakılan tabloyu ancak tamir edebildik. Felaket bir durumda aldık.
Bir tane şampiyonluk olsa, 'uçuyor' derdiniz. Ama Fenerbahçe'nin uçma zamanı geldi futbolda.
Bol
keseden atmak çok kolay da gerçekleştirmek o kadar kolay değil. Eğer bir tane şampiyonluk olsa bunların hiçbirini söyleyemezdi.
Mourinho
niye bizi tercih etti, onu etmedi? Bizim kimyamız, fikrimiz tuttu. Bizim kurduğumuz yapıda çalışmak istedi.
Eski
zihniyetin geri gelmemesi, mevcut yapıyla mücadele etmek ve başladığımız işleri bitirmek için aday oldum.
Geldiğimizden
beri çok yol aldık. Direkten döndük. 2018 yılında Avrupa'da batma riski olarak Fenerbahçe'nin adı geçiyor. Biz söylemiyoruz, UEFA söylüyor.
Şimdi geldiğimiz noktaya bakın, Fenerbahçe rotayı doğru istikamete çevirdi.
'Ben
geliyorum şampiyonluk sözü veriyorum' diyor. Benim ağzımdan öyle büyük sözler çıkmaz. Söz vermekle şampiyonluk gelse, hepimiz sabahtan akşama kadar şampiyonluk sözü veririz.
Burada popülist söylemlerle 3-5 oy daha fazla almak için konuşmuyoruz.
ALİ KOÇ'UN LİSTESİ:
Yönetim Kurulu (Asil):
Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Salih Dereli, Esin Güral Argat, Acun Ilıcalı, Korkut Nedim Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Sait Ergun Özen, Fethi Pekin, Mustafa Hakan Safi
Yedek:
Ali Alper Alpoğlu, Selma Altay Rodopman, Mustafa Kemal Danabaş, Eren Ali Dişli, Özgür Özaktaç, Cenk Öztanık, Rıfat Perahya
BİR GÖRÜŞ
GÜRCAN BİLGİÇ
Sıkı bir seçim olacak
İKI adayın konuşmalarına baktığımız zaman sakin bir kongre olmayacağı açık. Yenilir-yutulur şeyler söylemiyorlar. Olay kupa ve transferden çıkıp kulüp kaynaklarının keyfi harcanmasına kadar geldi. Bu nedenle tribünlere gelenler artan tansiyonla Fenerbahçeliliklerini unutup "Azizci-Alici" gibi davranacaklar. Ali Koç, Mourinho imzasıyla öfkeli taraftarların tekrar rüzgarını arkasına aldı. Acun Ilıcalı'yı da ekranlara soktular. Aziz Yıldırım da tek başına kendini ifade etmeye çalışıyor. Biraz yalnız kaldı.