Bir kupa olsaydı ‘uçuyor’ derdiniz

Sarı-lacivertli kulüpte 6 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevine devam etmek isteyen Ali Koç, medeni bir seçim olmasını istediklerini ve kazanan kim olursa olsun onun altında birleşeceklerini söyledi.dışı branşlarda çok iyi gidiyoruz. Tek eksik ama en önemli eksik futbol.Bir tane şampiyonluk olsa, 'uçuyor' derdiniz. Ama Fenerbahçe'nin uçma zamanı geldi futbolda.keseden atmak çok kolay da gerçekleştirmek o kadar kolay değil. Eğer bir tane şampiyonluk olsa bunların hiçbirini söyleyemezdi.niye bizi tercih etti, onu etmedi? Bizim kimyamız, fikrimiz tuttu. Bizim kurduğumuz yapıda çalışmak istedi.zihniyetin geri gelmemesi, mevcut yapıyla mücadele etmek ve başladığımız işleri bitirmek için aday oldum.beri çok yol aldık. Direkten döndük.Şimdi geldiğimiz noktaya bakın, Fenerbahçe rotayı doğru istikamete çevirdi.geliyorum şampiyonluk sözü veriyorum' diyor.Burada popülist söylemlerle 3-5 oy daha fazla almak için konuşmuyoruz.Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Salih Dereli, Esin Güral Argat, Acun Ilıcalı, Korkut Nedim Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Sait Ergun Özen, Fethi Pekin, Mustafa Hakan SafiAli Alper Alpoğlu, Selma Altay Rodopman, Mustafa Kemal Danabaş, Eren Ali Dişli, Özgür Özaktaç, Cenk Öztanık, Rıfat PerahyaGÜRCAN BİLGİÇİKI adayın konuşmalarına baktığımız zaman sakin bir kongre olmayacağı açık. Yenilir-yutulur şeyler söylemiyorlar. Olay kupa ve transferden çıkıp kulüp kaynaklarının keyfi harcanmasına kadar geldi. Bu nedenle tribünlere gelenler artan tansiyonla Fenerbahçeliliklerini unutup "Azizci-Alici" gibi davranacaklar. Ali Koç, Mourinho imzasıyla öfkeli taraftarların tekrar rüzgarını arkasına aldı. Acun Ilıcalı'yı da ekranlara soktular. Aziz Yıldırım da tek başına kendini ifade etmeye çalışıyor. Biraz yalnız kaldı.