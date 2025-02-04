Bir yıl daha neden olmasın

Süper Lig'de Edin Dzeko fırtınası esiyor… Geçtiğimiz sezon İnter'le sözleşmesi biten ve Fenerbahçe'nin yolunu tutan Boşnak forvet, profesyonelliğiyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış durumda.bu sezon ligde 21 maçta 12 gol-2 asiste ulaştı. 33 resmi maçta ise 18 gol-5 asistle 23 gole katkı sağladı.tecrübeli yıldız için sadece taraftarlar değil yönetim içinden isimler deyorumları yapılmaya başlandı.açıklamasıyla kendisini iyi hissettiğini belirten futbolcu, teknik direktör Mourinho'nun da en beğendiği isim.