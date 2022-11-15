Bir yıldızın anatomisi!

erdi Kadıoğlu,transfer edildiğinde yıl 2018'di…göreve getirmişti. O zaman henüz 19 yaşında olan veFerdi, geride kalan 5 yılda hem kendini hem de futbolunu geliştirdi. Forvet arkası olarak transfer edilmesine rağmen yıllar içerisinde defansif yönünü geliştirerek üst seviye bir bek oyuncusuna dönüştü.10 maçta görev alan ve A Takım'la sadece 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında görev yapan Ferdi, toplamforma giydi.23'ü Süper Lig, 8'i Türkiye Kupası, 1'i U19 olmak üzeresahada kaldı. 6 gol-5 asistlik katkı verdi.1 gol-4 asistlik performans sergiledi.3 gol-3 asist yaptı.F.Bahçe'nin Giresun'a yenildiği maçta ise takımı adına sahanın en iyisi olmayı başardı.DÜNYA Kupası arası, F.Bahçe'ye iyi gelecek. Sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat, Luan Peres, Gustavo, Nazım, Mert Hakan, Lincoln, Emre Mor ve Joshua King forma rekabetine girip, Jesus'un elini güçlendirecek. Portekizli hoca özellikleSavunmada 3'lü oynayan F.Bahçe mecburen 4'lüye dönmüştü.Valencia ve Batshuayi ikilisine rağmen King'in dönüşü hücuma alternatif olacak.