Bir yıldızın anatomisi!

Fiziki olarak gelişti, kaslı yapısıyla sahada güçlü ve yıkılmaz bir görüntü vermeye başladı. Forvet arkası olarak transfer edilmesine rağmen üst seviye bir bek oyuncusuna dönüştü
Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın NECNijmegen takımından transfer edildiğinde yıl 2018'di… Ali Koç yeni başkanseçilmiş, sportif direktörolarak Comolli'yi, teknikdirektör olarak Cocu'yu göreve getirmişti. O zaman henüz 19 yaşında olan ve 4 yıllık imzaatan Ferdi, geride kalan 5 yılda hem kendini hem de futbolunu geliştirdi. Forvet arkası olarak transfer edilmesine rağmen yıllar içerisinde defansif yönünü geliştirerek üst seviye bir bek oyuncusuna dönüştü. İlk sezonunuU21 takımında geçiren, 10 maçta görev alan ve A Takım'la sadece 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında görev yapan Ferdi, toplam 898dakika forma giydi.
20 MAÇTA 1723 DAKİKA OYNADI
2019-20'de 23'ü Süper Lig, 8'i Türkiye Kupası, 1'i U19 olmak üzere 32 karşılaşmada1539 dakika sahada kaldı. 6 gol-5 asistlik katkı verdi. 2020-21'de26 lig, 4 kupaolmak üzere958 dakikaoynarken 1 gol-4 asistlik performans sergiledi. Geçensezon 38maça çıktı (28 lig-9 Avrupa-1 kupa). 2901 dakikada 3 gol-3 asist yaptı. Bu sezon ise 12'si lig,8'i Avrupa kulvarında20 maçta 1723 dakikasahadaydı. 2 asistüretti. F.Bahçe'nin Giresun'a yenildiği maçta ise takımı adına sahanın en iyisi olmayı başardı. Yönetim başta Napoliolmak üzere birçok Avrupakulübünün takipettiği Ferdi'yi takımdatutmakta zorlanacak gibigörünüyor.
8 FUTBOLCU GERİ DÖNÜYOR
DÜNYA Kupası arası, F.Bahçe'ye iyi gelecek. Sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat, Luan Peres, Gustavo, Nazım, Mert Hakan, Lincoln, Emre Mor ve Joshua King forma rekabetine girip, Jesus'un elini güçlendirecek. Portekizli hoca özellikle Peres, Gustavo ve King'i çok aramıştı. Savunmada 3'lü oynayan F.Bahçe mecburen 4'lüye dönmüştü. Peres'in yokluğunda Szalai hermaçta oynarken, dinlenme şansı bulamadı. Valencia ve Batshuayi ikilisine rağmen King'in dönüşü hücuma alternatif olacak.