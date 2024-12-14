Ligde Beşiktaş, Avrupa'da ise Athletic Bilbao maçlarını kaybeden ve büyük şoka uğrayan Fenerbahçe'de dün sıcak saatler yaşandı. Başkan Ali Koç ve yönetimi Samandıra'ya gidip futbolculara moral verdi. Takımla bir toplantı yapan Koç, "Futbol çok dinamik. Canınızı sıkmayın, kaybedilmiş hiçbir şey yok. Kaybedilmiş tek bir şey var; moral! Bu morali de siz toplayacaksınız.
İki tane iyi galibiyet alacaksınız. Biz nasıl bulutlardan yere indiysek, aynı şey başkalarının da başına gelecek. Şikâyet mikâyet yok, takım olma zamanı. Sezon sonunda mutlaka şampiyon olacağız.
Birbirinizle kenetlenin, birbirinize sarılın ve birbirinizi motive edin" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli futbolcuların da devre arasına kadar kalan maçları kazanacaklarına dair söz verdikleri öğrenildi.