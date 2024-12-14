Ligde Beşiktaş, Avrupa'da ise Athletic Bilbao maçlarını kaybeden ve büyük şoka uğrayan Fenerbahçe'de dün sıcak saatler yaşandı. Başkan Ali Koç ve yönetimi Samandıra'ya gidip futbolculara moral verdi. Takımla bir toplantı yapan Koç,İki tane iyi galibiyet alacaksınız. Biz nasıl bulutlardan yere indiysek, aynı şey başkalarının da başına gelecek.Birbirinizle kenetlenin, birbirinize sarılın ve birbirinizi motive edin" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli futbolcuların da devre arasına kadar kalan maçları kazanacaklarına dair söz verdikleri öğrenildi.