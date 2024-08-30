Bitti, geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe;mevkileri için girişimleri tam gaz devam ediyor. Özellikle Amrabat için yoğun bir çalışma içinde olan sarı-lacivertli yönetim bu transferi bitirdi. İtalyan ekibine son olarak 14 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan Fenerbahçe'ye Fiorentina olumlu yanıt verdi. Kanarya oyuncuya da yıllık 4.5 milyon Euro'ya el sıkıştı. Anlaşma 4 yıllık olacak. Geçtiğimiz sezon Premier League'in dev ekibiformasını kiralık olarak giyen Sofyan Amrabat'ın bonservisi alınmamıştı. İngiliz ekibi, kiralama bedeli olarak 9 milyon euro ödeme yapmıştı. O dönemde satın alma opsiyonu 20 milyon Euro olarak belirlenmişti.Bu aradanun Brighton'a transferi sonrası sol bek arayışlarını da hızlandıran Fenerbahçe, Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax forması giyengündemine almıştı. Bu oyuncu için de pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor.