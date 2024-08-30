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Giriş Tarihi: 30.8.2024

Bitti, geliyor

Yönetim, Fiorentina’da forma giyen orta saha oyuncusu için yaptığı pazarlıkları bitirdi. İtalya kulübü ile 14 milyon Euro ve bonuslarla anlaştı. Amrabat imza için İstanbul’a gelecek

Samet YÜKSEL
Bitti, geliyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe; ön libero, 8 numara ve sol bek mevkileri için girişimleri tam gaz devam ediyor. Özellikle Amrabat için yoğun bir çalışma içinde olan sarı-lacivertli yönetim bu transferi bitirdi. İtalyan ekibine son olarak 14 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan Fenerbahçe'ye Fiorentina olumlu yanıt verdi. Kanarya oyuncuya da yıllık 4.5 milyon Euro'ya el sıkıştı. Anlaşma 4 yıllık olacak. Geçtiğimiz sezon Premier League'in dev ekibi Manchester United formasını kiralık olarak giyen Sofyan Amrabat'ın bonservisi alınmamıştı. İngiliz ekibi, kiralama bedeli olarak 9 milyon euro ödeme yapmıştı. O dönemde satın alma opsiyonu 20 milyon Euro olarak belirlenmişti. 28 yaşındaki futbolcunun imza atmak için 24 saat için özel uçakla Türkiye'ye geleceği bildirildi. Bu arada Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi sonrası sol bek arayışlarını da hızlandıran Fenerbahçe, Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax forması giyen Owen Wijndal'ı gündemine almıştı. Bu oyuncu için de pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

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