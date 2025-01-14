Bize bu yoldan geri dönüş yok!

8X8'LİK KAPTAN

Hatay karşılaşmasında oyundan alındığında tribünlerin ıslıkladığı takım kaptanlarından Tadic, Mert'in golünde kornerden asisti yaptı. 61'de de ağları buldu. Sırp oyuncu, bu sezon ligde 8 gol-8 asiste ulaştı. Resmi maçlarda ise 9 gol-12 asistle 21 gole imzasını attı. Tadic, ligde en son 13. haftada Kayserispor'a karşı gol sevinci yaşamıştı.



BU KEZ STOPERLER KAFAYI ÇALIŞTIRDI

Fenerbahçe, Aralık 2022'deki Hatay maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında iki korner golü attı. Önce Tadic'in ortasında Mert Müldür kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi. Ardından Szymanski'den gelen pası Çağlar Söyüncü kafayla ağlara gönderip takımını 2-1 öne geçirdi. Mert bu sezon Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı. Daha önce Avrupa Ligi'nde fileleri sarsan Çağlar ise Süper Lig'de siftah yaşadı.



TARİHİ GOL 00:25

Konyasporlu Pedrinho, maçın başlama düdüğünden 25 saniye sonra ağları buldu. Bu, sarılacivertlilerin Süper Lig tarihinde yediği en erken gol olarak tarihe geçti.



FB&GS'NIN AHLAK ATIŞMASI

Konyaspor- Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Hakemleri eleştiren sarı-kırmızılılar, şu ifadeleri kullandı: "VAR gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!"

BİZE DERS VEREMEZSİNİZ!

F.Bahçe ise sosyal medya hesabından Galatasaray'a jet hızıyla yanıt verdi. Açıklama şöyle: "Karaborsa bilet skandalına adını yazdıran, yüz yıllık formasına illegal bahis sitesi reklamı alan, usülsüz kontratlar yapan, rakip takımların oyuncularını ayartmayı kültür haline getiren, sezonlar boyunca skandal hakem hatalarıyla, hak edilmeyen puanlara, haram şampiyonluklara damga vuranlar ahlak dersi veremezler!"



2 MAÇ SONRA KAVUŞTU

BAŞAKŞEHİR'LE 15 Aralık'ta oynanan maçta sakatlanan kaleci Livakovic, Eyüp ve Hatay karşılaşmalarını kaçırmıştı. Hırvat file bekçisi dün eldivenlerine kavuştu. Ancak iki gol yiyerek, yürekleri ağızlara getirdi.