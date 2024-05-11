Bizi bekle Mourinho

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalarak taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi de bitiyor.3 hafta sonra takımın başında olmayacakBaşkan Ali Koç'un bir kez daha aday olması beklenirken teknik direktör çalışmalarına da başladığı, sportif direktör Mario Branco'nun, boşta olan Jose Mourinho ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. Bu görüşmede Fenerbahçe tarafının Portekizli teknik adama,dediği kaydedildi.En son çalıştırdığı İtalyan ekibi Roma'da 16 Ocak 2024'te görevine son verilen ve şu anda kulüpsüz olan 61 yaşındaki dünyaca ünlü çalıştırıcının ise bu teklife oldukça sıcak yaklaştığı öğrenildi.Fenerbahçe'de gözler yeni başkanın kim olacağına çevrilirken