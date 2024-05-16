Borç kapatmaya değil şampiyon yapmaya geliyorum!

Fenerbahçe Kulübününseçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, proje ve hedeflerini anlattı. Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Otel'de gerçekleştirilenKendisine soru soran gazetecilere takılmayı da ihmal etmedi.Hayalüretmeye gerek yok, hedef Türkiye'deşampiyonluk. ŞampiyonlarLigi şampiyonluğu falan yok,abartmayın kardeşim! Önce Türkiye'deşampiyon olacağız! Sonrasınabakarız! 10 senedir şampiyonolamıyoruz.Şimdide önümüzde Galatasaray derbisivar. İnşallah kazanacağız.""Ben hiçbir partinin adamı değilim, olmam da. O troller de bu işlere girmesin. Hükümet desteği ile gelmiyorum. Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var, onu gördüm, aday oldum. Arkadaşlarıma 'Biriniz aday olun, yürüyelim' dedim. 'Sen varken olmayız' dediler.Ama hükümetle haklı olduğumuzda mücadele yaparız, yaptık. Çocuklar ağlıyor, öyle diyorlardı. Çocukları kurtarmalıyız.Borçtan kurtulmak gerekiyorsa, gerekirse basketbol salonu satılır.Aziz Yıldırım "Atatürk'ü tanımayanlar kendine Atatürk'ü siper ediyorlar. Bu ne ya... Adam ölmüş, bari mezarında rahat bırakın" sözleriyle dikkat çekti ve salonda büyük alkış koptu.