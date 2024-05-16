Borç kapatmaya değil şampiyon yapmaya geliyorum!

Fenerbahçe Kulübünün 30-31 Mayıs'ta yapılması planlanan, çoğunluk sağlanmaması durumunda 8-9 Haziran'da gerçekleşecek
seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, proje ve hedeflerini anlattı. Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Otel'de gerçekleştirilen toplantıya alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde giren Yıldırım, sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık verdi.
Kendisine soru soran gazetecilere takılmayı da ihmal etmedi. İşte o açıklamalar:
BAŞKANLIK SEÇİMİNDEN DAHA DEĞERLİ
"Borç kapatmaya değil. Şampiyon olmaya geliyorum.
Hayal
üretmeye gerek yok, hedef Türkiye'de
şampiyonluk. Şampiyonlar
Ligi şampiyonluğu falan yok,
abartmayın kardeşim! Önce Türkiye'de
şampiyon olacağız! Sonrasına
bakarız! 10 senedir şampiyon
olamıyoruz. Bir şampiyonluk başkanlık seçiminden daha değerlidir. 2018 şampiyonluğumuz seçim sürecinden dolayı olmamıştır. Bu sebepten dolayı bu sene sessiz kaldım.
Şimdi
de önümüzde Galatasaray derbisi
var. İnşallah kazanacağız."
GEREKİRSE BASKETBOL SALONU SATILIR
"Ben hiçbir partinin adamı değilim, olmam da. O troller de bu işlere girmesin. Hükümet desteği ile gelmiyorum. Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var, onu gördüm, aday oldum. Arkadaşlarıma 'Biriniz aday olun, yürüyelim' dedim. 'Sen varken olmayız' dediler. Biz devletle kavga edemeyiz.
Ama hükümetle haklı olduğumuzda mücadele yaparız, yaptık. Çocuklar ağlıyor, öyle diyorlardı. Çocukları kurtarmalıyız. Çocuklar kazananın yanında olmak istiyor. Onların aşkı için şampiyon olmamız lazım.
Borçtan kurtulmak gerekiyorsa, gerekirse basketbol salonu satılır. Biz şampiyonluğa, çocukları mutlu etmeye geliyoruz."
ATATÜRK'Ü KENDİLERİNE SİPER EDİYORLAR
Aziz Yıldırım "Atatürk'ü tanımayanlar kendine Atatürk'ü siper ediyorlar. Bu ne ya... Adam ölmüş, bari mezarında rahat bırakın" sözleriyle dikkat çekti ve salonda büyük alkış koptu.