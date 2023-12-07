Boşuna heveslenmeyin

Fenerbahçe'nin Arda Güler'in boşluğunu doldurmak için renklerine kattığı Sebastian Szymanski, hem kendi yıldızını parlatıyor hem de Avrupa kulüplerinin iştahını kabartıyor. 24 yaşındaki oyuncu, 25 resmi maçta 10 gol-9 asiste imza atarken 2019'dan bu yana kendisini takipte olan Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un da takdirini topluyor.Ancak Fenerbahçe'nin gelecek tüm tekliflere karşı tavrı net: "Ocak ayında gelmeyin."2027 yılına kadar anlaşması olan futbolcunun Şampiyonlar Ligi hayali olduğu biliniyor. Fenerbahçe bu hedefe ulaşamazsa oyuncuyu elde tutmak zorlaşabilir.Fenerbahçe, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık ile ilgili spekülasyonlar için bir açıklama yaptı. Sakatlıkların tedavi süreçlerinin kulüp doktoru kontrolünde yurt içi ve yurt dışı uzmanlara danışılarak yürütüldüğünün altı çizilen açıklamada, eski futbolcuların gerçek dışı söylemlerinin dikkate alınmaması istendi.