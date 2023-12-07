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Giriş Tarihi: 7.12.2023

Boşuna heveslenmeyin

Samet YÜKSEL
Boşuna heveslenmeyin

Liverpool’un hocası, 4 yıldan bu yana takip ettiği Polonyalı futbolcunun transferini çok istiyor ama sarı-lacivertli yönetim, 25 maçta 10 gol-9 asiste imza atan oyuncusunu bırakmayı düşünmüyor

Fenerbahçe'nin Arda Güler'in boşluğunu doldurmak için renklerine kattığı Sebastian Szymanski, hem kendi yıldızını parlatıyor hem de Avrupa kulüplerinin iştahını kabartıyor. 24 yaşındaki oyuncu, 25 resmi maçta 10 gol-9 asiste imza atarken 2019'dan bu yana kendisini takipte olan Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un da takdirini topluyor. Alman hoca, Szymnaski'yi takımında görmek istediğini İngiliz ekibine bildirmiş durumda. Ancak Fenerbahçe'nin gelecek tüm tekliflere karşı tavrı net: "Ocak ayında gelmeyin." Sezon başında 9.7 milyon Euro karşılığında Dinamo Moskova'dan alınan Szymanski için sarı-lacivertlilerin düşündüğü bonservis bedeli minimum 20 milyon Euro. 2027 yılına kadar anlaşması olan futbolcunun Şampiyonlar Ligi hayali olduğu biliniyor. Fenerbahçe bu hedefe ulaşamazsa oyuncuyu elde tutmak zorlaşabilir.

KARANLIK SÖYLEMLER!
Fenerbahçe, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık ile ilgili spekülasyonlar için bir açıklama yaptı. Sakatlıkların tedavi süreçlerinin kulüp doktoru kontrolünde yurt içi ve yurt dışı uzmanlara danışılarak yürütüldüğünün altı çizilen açıklamada, eski futbolcuların gerçek dışı söylemlerinin dikkate alınmaması istendi.

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