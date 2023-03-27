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Giriş Tarihi: 27.3.2023

Brezilya’dan Jesus hamlesi

Brezilya’dan Jesus hamlesi

F.Bahçe’nin 68 yaşındaki hocasının, Lizbon’da Brezilya Milli Takımı’nın başına geçmesi için Julio Cesar ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve temasların süreceği aktarıldı

Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan ve her fırsatta kontratının sezon sonu biteceğini vurgulayan teknik direktör Jorge Jesus, kariyerinin yeni dönemi için startı verdi… Portekiz'in önemli basın kuruluşlarından Record'un haberine göre; 68 yaşındaki çalıştırıcı, Brezilya Milli Takımı'nın öncelikli hoca adaylarından. İddiaya göre Portekizli teknik adam, Brezilya Futbol Federasyonu temsilcisi Julio Cesar ile Lizbon'da bir görüşme gerçekleştirdi. Haberde, Brezilya'nın hazırlık karşılaşmasında Fas'a 2-1 kaybetmesinin ardından temasların hız kazandığı ve görüşmelerin süreceği de aktarıldı.

FLAMENGO'DA İKİ KUPA ALDI
Bilindiği üzere Brezilya Milli Takımı için Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti'nin ismi de geçiyor. Jesus daha önce Brezilya takımlarından Flamengo'yu çalıştırmış ve lig ile Libertadores Kupası'nı kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE TRİBÜNDE OLACAK
Süper Lig'de son hafta oynanan Alanyaspor mücadelesinde kırmızı kart gören Jorge Jesus tribüne gönderilmişti. 68 yaşındaki teknik adam, kulübeyi yardımcısı Joao de Deus'a emanet etmişti. 1 maç ceza alan deneyimli hoca, Beşiktaş derbisinde de takımını tribünden idare edecek.

ZAYDOU YOUSSOUF LİSTEDE
Famalicao forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Zaydou Youssouf, transfer listesinde... Portekiz'den A Bola'nın iddiasına göre piyasa değeri 3 milyon Euro olan ve kulübü ile 3 yıl daha kontratı bulunan futbolcu için sezon sonunda F.Bahçe teklifte bulunacak. Bu sezon 32 maça çıkan oyuncu 3 gol-2 asist ile oynadı.

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Brezilya’dan Jesus hamlesi
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