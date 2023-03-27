Brezilya’dan Jesus hamlesi

Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan ve her fırsatta kontratının sezon sonu biteceğini vurgulayan teknik direktör Jorge Jesus, kariyerinin yeni dönemi için startı verdi… Portekiz'in önemli basın kuruluşlarından Record'un haberine göre; 68 yaşındaki çalıştırıcı, Brezilya Milli Takımı'nın öncelikli hoca adaylarından. İddiaya göre Portekizli teknik adam,Haberde, Brezilya'nın hazırlık karşılaşmasında Fas'a 2-1 kaybetmesinin ardından temasların hız kazandığı ve görüşmelerin süreceği de aktarıldı.Bilindiği üzere Brezilya Milli Takımı için Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti'nin ismi de geçiyor. Jesus daha önce Brezilya takımlarından Flamengo'yu çalıştırmış ve lig ile Libertadores Kupası'nı kazanmıştı.Süper Lig'de son hafta oynanan Alanyaspor mücadelesinde kırmızı kart gören Jorge Jesus tribüne gönderilmişti. 68 yaşındaki teknik adam, kulübeyi yardımcısı Joao de Deus'a emanet etmişti.Famalicao forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Zaydou Youssouf, transfer listesinde... Portekiz'den A Bola'nın iddiasına göre piyasa değeri 3 milyon Euro olan ve kulübü ile 3 yıl daha kontratı bulunan futbolcu için sezon sonunda F.Bahçe teklifte bulunacak. Bu sezon 32 maça çıkan oyuncu 3 gol-2 asist ile oynadı.