Brezilya’yı reddetti tek rotası Türkiye!

Sarı-lacivertlilerin uzun uğraşlar sonunda ikna ederek transferini yüzde 99 oranda bitirdiği Anderson Talisca, ülkesi Brezilya'dan teklifler almaya devam ediyor. Flamengo ve Corinthians'ın kadrosuna katmak için hamle yaptığı Sambacı'nın kendisiyle temasa geçen yetkililere,karşılığını verdiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer edilecek başarılı orta sahanın ocak ayının ilk haftasında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.