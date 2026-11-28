Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını Archie Brown'u izlemek için takip eden kulüpler, Kojo Oppong'u da radarına aldı. Newcastle United, Fulham ve Atalanta gibi takımların scoutları, Brown'un yanı sıra genç savunmacı Oppong'un performansını da yakından takip etti. Shakhtar karşısında başarılı bir oyun ortaya koyan Ganalı futbolcunun beğeni topladığı öğrenildi. Nice'ten 12 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Oppong'un performansından Fenerbahçe teknik heyeti de son derece memnun. Ukrayna ekibi karşısında 5 defa ikili mücadele kazanan genç stoper, girdiği hava topu mücadelelerinin hiçbirini kaybetmedi. Takımın en fazla top kapan futbolcusu olan Oppong, savunmadaki etkili performansıyla dikkat çekti. Brown'u izlemek için gelen scoutların Oppong'u da listelerine alması, sarı-lacivertlilerde genç 22 yaşındaki futbolcunun yükselen değerini bir kez daha ortaya koydu.



HEDEF 8 PUAN FARK!

F.BAHÇE, Erzurum karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Shakhtar Donetsk karşısında aldığı galibiyetle moral bulan sarı-lacivertliler, şimdi gözünü Süper Lig'e çevirdi. Teknik direktör Emre Belözoğlu, pazar günü Kadıköy'de oynanacak mücadeleyi kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını derbiden bir gün önce 8'e indirmeyi hedefliyor



9 MAÇTA ŞANS BULDU

Bu sezon Süper Lig'de 6 maçta 320 dakika süre bulan Oppong, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada 249 dakika sahada kaldı. Ganalı oyuncu skor katkısı ise yapamadı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör