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Giriş Tarihi: 27.8.2022

Bruma bile gidebilir

VOLKAN DEMİR
Bruma bile gidebilir

F.Bahçe’de Berisha, Pelkas, Novak gitse, Szalai satılsa bile bir isim daha gerek. O noktada yeni transfer olmasına rağmen ön plana sol kanat Bruma çıkıyor

Samatta, Tisserand, Max Meyer derken Fenerbahçe, dün sabah saatlerinde Steven Caulker'ın sözleşmesinin feshedildiğini resmen duyurdu. Oyuncunun Alanyaspor ile temas kurduğu, eski takımına dönme olasılığının hayli yüksek olduğu öğrenildi. Bu ayrılık ile sarılacivertli takımda yabancı sayısı 18'e düştü. Fenerbahçe transfer döneminin sonuna kadar bir santrfor daha almayı planlıyor. Böylece yabancı sayısı yine 19 olacak. O nedenle 5 yabancı daha göndermek zorunda.

STOPERE TÜRK OYUNCU DÜŞÜNÜLÜYOR
Fenerbahçe'de Berisha, Pelkas ve Novak'ın gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Attila Szalai'ye Zenit ile West Ham'dan gelen ve bonuslarla 17 milyon Euro'yu bulan tekliflerin değerlendirilmesi halinde dahi bir kişi eksik kalıyor. Bunun için sezon başında PSV Eindhoven'dan kiralanmasına rağmen ön plandaki futbolcu Bruma... Szalai'nin ayrılması durumunda kadroya bir Türk stoper katmak isteyen sarı-lacivertlilerin listesindeki ilk isim Kaan Ayhan.

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Bruma bile gidebilir
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