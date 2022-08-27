Bruma bile gidebilir

Samatta, Tisserand, Max Meyer derken Fenerbahçe, dün sabah saatlerinderesmen duyurdu. Oyuncununeski takımına dönme olasılığının hayli yüksek olduğu öğrenildi. Bu ayrılık ile sarılacivertli takımda yabancı sayısı 18'e düştü. Fenerbahçe transfer döneminin sonuna kadar bir santrfor daha almayı planlıyor. Böylece yabancı sayısı yine 19 olacak. O nedenle 5 yabancı daha göndermek zorunda.Fenerbahçe'degönderilmesinekesin gözüyle bakılıyor.Attila Szalai'ye Zenit ileWest Ham'dan gelen ve bonuslarla17 milyon Euro'yu bulantekliflerin değerlendirilmesihalinde dahi bir kişi eksikkalıyor. Bunun için sezon başındaPSV Eindhoven'dan kiralanmasınarağmen ön plandakifutbolcu Bruma...sarı-lacivertlilerinlistesindeki ilk isim