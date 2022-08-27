Bruma bile gidebilir

F.Bahçe’de Berisha, Pelkas, Novak gitse, Szalai satılsa bile bir isim daha gerek. O noktada yeni transfer olmasına rağmen ön plana sol kanat Bruma çıkıyor
Samatta, Tisserand, Max Meyer derken Fenerbahçe, dün sabah saatlerinde Steven Caulker'ın sözleşmesininfeshedildiğini resmen duyurdu. Oyuncunun Alanyaspor ile temas kurduğu, eski takımına dönme olasılığının hayli yüksek olduğu öğrenildi. Bu ayrılık ile sarılacivertli takımda yabancı sayısı 18'e düştü. Fenerbahçe transfer döneminin sonuna kadar bir santrfor daha almayı planlıyor. Böylece yabancı sayısı yine 19 olacak. O nedenle 5 yabancı daha göndermek zorunda.
STOPERE TÜRK OYUNCU DÜŞÜNÜLÜYOR
Fenerbahçe'de Berisha,Pelkas ve Novak'ın gönderilmesinekesin gözüyle bakılıyor.Attila Szalai'ye Zenit ileWest Ham'dan gelen ve bonuslarla17 milyon Euro'yu bulantekliflerin değerlendirilmesihalinde dahi bir kişi eksikkalıyor. Bunun için sezon başındaPSV Eindhoven'dan kiralanmasınarağmen ön plandakifutbolcu Bruma...Szalai'nin ayrılması durumundakadroya birTürk stoper katmak isteyensarı-lacivertlilerinlistesindeki ilk isim KaanAyhan.