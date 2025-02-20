Bu ailenin yolu uzun!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Anderlecht deplasmanına 3-0'lık avantajla gitmelerine rağmen tedbiri elden bırakmayacaklarını söyledi. Elemelerde her şeyin mümkün olduğunu vurgulayan Portekizli hoca, "3-0 iyi gözükebilir ama işi yarın (bugün) bitirmemiz gerekiyor. Gitmemiz gereken uzun bir yol var" dedi. Aldıkları pozitif sonuçların, oyuncularına öz güven aşıladığını da aktaran tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

SKRİNİAR BİZE İSTİKRAR KATTI

"Oyuncular iyiler. Yeni şeyler öğrenmeye, farklı roller üstlenmeye açıklar. Yeni yılda lige verilen arada sonunda istediğimiz çalışmaları yapma imkânı yakaladık, tempomuz yükseldi. Bunları en iyi şekilde sahada uygulamaya başladık ve sonuç geldi, özgüven de yükseldi. Transfer penceresinin açılması bize imkân sağladı. Skriniar'a bakınca farklı bir oyuncu olduğunu görüyorsunuz. Bize istikrar kattı. Sadece futbol anlamında gelişmiyorlar, aile olma anlamında da gelişiyorlar."

F.BAHÇE'DE SERMAYE TAVANI 1 MİLYAR 250 MİLYON TL!

Fenerbahçe Kulübü, sermaye tavanına dair Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, 2025-2029 yılları arasında belirlenen sermaye tavanının 250 milyon TL'den 1 milyar 250 milyon TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Dün gerçekleşen Genel Kurul'da bu değişikliğin pay sahiplerinin onayına sunulduğu bu şekilde karar verildiği bildirildi.

KASA HEDEFİ 16 MİLYON €

AVRUPA Ligi'ndeki performansıyla dikkat çeken F.Bahçe, şu ana kadar gruplardan çıkarak 14.4 milyon Euro gelir elde etti. Bu önemli kazanç, Avrupa'daki iddialı yolculuğunun finansal boyutunu da gözler önüne seriyor. Sarı-lacivertlilerin hedefi, Anderlecht'i rövanşta da yenerek son 16 turuna yükselmek. Bir futbol mucizesi yaşanmaz ve tur geçilirse kasaya ek olarak 2 milyon Euro daha girecek.